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  • BİM aktüel ürünler kataloğu ile BÜYÜK İNDİRİM fırsatlarını kaçırmayın! 8 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi

ile BÜYÜK İNDİRİM fırsatlarını kaçırmayın! 8 Kasım 2019 Cuma indirimli ürünler listesi

Yeni haftanın büyük bir merakla beklenen kataloğu yayınlandı ve bugün itibari ile raflarda müşterilerini bekliyor. Bilindiği gibi, kataloğun hafta başında paylaşılmasının ardından, '8 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?' sorusu arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda oldukça çeşitlili ve indirimli mutfak ile ev ekonomisi ürünleri bulunurken, otomobil aksesuar fırsatları da bir hayli dikkat çekiyor. Öyle ki, oto koltuk kılıfından toz torbasız elektrik süpürgesi ve blender robot setine kadar çeşitli ürünler bulunuyor.

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak, mutfak, ev ekonomisi ve otomobil fırsatlarını da kapsayan BİM 8 Kasım 2019 Cuma kataloğu hakkında bilgi edinebilir, indirimli ürünleri tam liste olarak görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 07:18 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 07:20
BİM aktüel ürünler kataloğu ile BÜYÜK İNDİRİM fırsatlarını kaçırmayın! 8 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi

8 Kasım 2019 Cuma, yani bugün raflarda hazır olan ve müşterilerini bekleyen kataloğu açıklandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden Cuma gününe ilişkin kataloğu tam liste halinde paylaşıldı. İlgili kataloğun belli olması neticesinde vatandaşlar da 'Bu hafta BİM kataloğu listesinde hangi ürünler var?' sorusuna cevap aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak&ev ekonomisi ürünleri bulunurken otomobil fırsatları da oldukça iddiali. Zira, çelik çaydanlıktan elektrikli ısıtıcıya, toz torbasız elektrik süpürgesinden dijital kompresöre kadar geniş ve farklı ürünler bulunuyor.

Öte yandan, ucuz ve indirim arayanların da yüzü yine gülecek.

BİM aktüel ürünler kataloğu ile BÜYÜK İNDİRİM fırsatlarını kaçırmayın! 8 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi

8 KASIM 2019 CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN SAYFAYI AŞAĞIYA KAYDIRINIZ

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BİM aktüel ürünler kataloğu ile BÜYÜK İNDİRİM fırsatlarını kaçırmayın! 8 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi
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BİM aktüel ürünler kataloğu ile BÜYÜK İNDİRİM fırsatlarını kaçırmayın! 8 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi
BİM aktüel ürünler kataloğu ile BÜYÜK İNDİRİM fırsatlarını kaçırmayın! 8 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi
BİM aktüel ürünler kataloğu ile BÜYÜK İNDİRİM fırsatlarını kaçırmayın! 8 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi
BİM aktüel ürünler kataloğu ile BÜYÜK İNDİRİM fırsatlarını kaçırmayın! 8 Kasım 2019 Cuma indirimli BİM aktüel ürünler listesi
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