BİM aktüel ürünler kataloğu ile kırtasiye ürünleri ve okul malzemelerinde büyük indirim fırsatı! BİM 30 Ağustos aktüel ürünler TAM LİSTE BURADA!
BİMaktüel ürünler kataloğu ile kırtasiye ürünleri ve okul malzemelerinde büyük indirim fırsatı! BİM 30 Ağustos aktüel ürünler TAM LİSTE BURADA!
Yeni haftanın BİMaktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. Merakla beklenen BİM 30 Ağustos kataloğunda yine uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler sizleri bekliyor olacak. Okulların açılmasına az bir zaman kala özellikle kırtasiye ve okul malzemeleri ürünlerinde çeşitlilik ve alternatif sağlayan BİM 30 Ağustos kataloğu yine fırsatlarla dolu. BİM markette bu hafta tutma saplı Studi Ortaokul Çantası 29,90 TL, Lisanslı Anaokulu Çantası 39,90 TL, Studi Beslenmeli İlkokul Çantası 24,90 TL, Lisanslı Kalem Kutusu 5,95 TL, Studi Beslenme Kabı 3,75 TL, Kız Erkek Çocuk Spor Ayakkabı 29,90 TL, Studi Su Matarası 17,50 TL, Studi renkli Fotokopi Kağıdı 7,25 TL, Studi Yapışkanlı Not Kağıdı Seti 2,65 TL, Vera/Xerox Performer 500'lü Fotokopi Kağıdı 14,95 TL, Studi Poşet Dosya 7,50 TL, Studi A4 80 Yaprak Baskılı Kapak Dikişli Defter 3,95 TL, Studi A4 140 Yaprak Seri Kapak Bloknot Spiralli Defter 11,50 TL, Studi Müzik Defteri 2,50 TL.
Giriş Tarihi: 26.08.2019
15:57
Güncelleme Tarihi: 26.08.2019
15:58