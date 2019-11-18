BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 22 Kasım Cuma aktüel kataloğu tam listesi burada!

22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü raflarda yerini alacak olan katalog kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanmış olup vatandaşların hizmetine sunuyor. Her hafta güncel olarak araştırılan konular arasında yerini alan marketler zincirinin ürünleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında; "BİM aktüel ürünler kataloğu 22 Kasım Cuma" araştırması yapan vatandaşlar indirimli ürünleri araştırıyor. Bu hafta mutfak eşyalarında, teknolojik ve elektronik ürünlerde aynı zamanda ev tekstili ürünlerinde de indirimler mevcut. Vatandaşların hem cebini hem yüzünü güldürecek olan BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimli ürünler var? 22 Kasım Cuma aktüel katalog burada!