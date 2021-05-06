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Haberler Yaşam BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 7 Mayıs 2021 Cuma aktüel ürünler listesinde Anneler Günü sürprizi!
Giriş Tarihi: 06.05.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 11:42

aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 7 Mayıs 2021 Cuma aktüel ürünler listesinde Anneler Günü sürprizi!

Haftanın Salı ve Cuma aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmıştı. Özellikle Anneler Günü için özel ürünler yer alırken elektronik, züccaciye, elektrikli ev aletleri, mobilya ve tekstil ürünleri de yer alacak. Anneler Günü için özel hazırlanan ürünler kataloğunda lambader, pencere dekorlu gold ayna, dekoratif biblo, aynalı metal zigon sehpa gibi ürünler yer alırken aynı zamanda saç kurutma makinesi, saç düzleştiricisi, pijama takımı gibi her alandan çeşit çeşit ürünler yer alıyor. İşte tam listesi 7 Mayıs 2021 Cuma!

BİM 7 Mayıs 2021 Cuma aktüel ürünler listesinde Anneler Günü sürprizi! BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!

aktüel ürünlerde bu hafta Anneler Günü için özel sürprizler ve indirimler yer alacak. BİM 7 Mayıs 2021 Cuma aktüel listede; prizma ayaklı vazo, saç kesme makinesi, erkek bakım seti, yüz temizleme seti, kol saati, küçük ve büyük boy valiz, çok amaçlı yatak örtüsü, nevresim takımı, blender seti, çay makinesi gibi pek çok alandan pek çok çeşit ürün yer alacak. İşte ürünler tam listesi!

BİM 7 Mayıs 2021 Cuma aktüel ürünler listesinde Anneler Günü sürprizi! BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!
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BİM 7 Mayıs 2021 Cuma aktüel ürünler listesinde Anneler Günü sürprizi! BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!
BİM 7 Mayıs 2021 Cuma aktüel ürünler listesinde Anneler Günü sürprizi! BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!
BİM 7 Mayıs 2021 Cuma aktüel ürünler listesinde Anneler Günü sürprizi! BİM aktüel ürünler kataloğu yayında!
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