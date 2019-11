BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel kataloğu ile Cuma indirimlerini kaçırmayın!

29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin katalogda yine vatandaşların yüzlerini güldürecek indirim fırsatları mevcut. Kurumun resmi sitesi üzerinden paylaşılan ürünlerde büyük Cuma indirimleri mevcut. Vatandaşlar her hafta güncel olarak arama motorlarında "BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?" araştırması yapıyorlar. Her üründen çeşidin bulunduğu hem cebe hem her zevke hitap eden 29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu ile keyifli alışverişler.

29 KASIM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTE!