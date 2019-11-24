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  • BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel kataloğu ile Cuma indirimlerini kaçırmayın!

aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel kataloğu ile Cuma indirimlerini kaçırmayın!

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü raflarda yerini alacak olan ürünler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta güncel olarak araştırılan konular arasında yerini alan marketler zinciri hem her cebe hitap ediyor hem de birçok çeşitli ürünü vatandaşların hizmetine sunuyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok çeşit ürünün yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var? 2 yıl garantili Keysmart Tost Makinesi 159 TL, Keysmart Türk Kahvesi Makinesi 189 TL, Fakir Rhapsody Blender Seti 149 TL, Alpina Bitki Çayı ve Kahve Demliği 34,90 TL, dikkat çeken bir diğer ürün ise Keysmart Buzdolabı. İki kapılı, dondurucu bölmeli, bir adet sebzelik bölmesine sahip, 2 yıl garantili bu ürünün fiyatı 1499 TL. Özellikle bu hafta mutfak araç gereçleri ve aletlerinde aynı zamanda teknolojik ve elektronik ürünler büyük indirim fırsatları mevcut. İşte 29 Kasım !

Giriş Tarihi: 24.11.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 12:06
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel kataloğu ile Cuma indirimlerini kaçırmayın!

29 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin katalogda yine vatandaşların yüzlerini güldürecek indirim fırsatları mevcut. Kurumun resmi sitesi üzerinden paylaşılan ürünlerde büyük Cuma indirimleri mevcut. Vatandaşlar her hafta güncel olarak arama motorlarında "BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?" araştırması yapıyorlar. Her üründen çeşidin bulunduğu hem cebe hem her zevke hitap eden 29 Kasım ile keyifli alışverişler.

29 KASIM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTE!

BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel kataloğu ile Cuma indirimlerini kaçırmayın!
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel kataloğu ile Cuma indirimlerini kaçırmayın!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel kataloğu ile Cuma indirimlerini kaçırmayın!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel kataloğu ile Cuma indirimlerini kaçırmayın!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel kataloğu ile Cuma indirimlerini kaçırmayın!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel kataloğu ile Cuma indirimlerini kaçırmayın!
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