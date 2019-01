BİM marketler zinciri her hafta getirdiği indirimli ürünler ile yüzbinlerce vatandaşın ilgisini çekmeye devam ediyor. Öyle ki bu ürünler ile birlikte dar gelirliden orta gelirliye her kesimden her vatandaşa hitap etmeyi başaran marketler zinciri her hafta Cuma günü dolup taşıyor. BİM aktüel ürünleri ile bu hafta yine birbirinden güzel ürünler getirmeye hazırlanıyor. En dikkat çeken ürün ise kuşkusuz Sony ürünü olan Play Station 4 oldu. İşte 1 Şubat BİM aktüel ürünler listesinin tamamı...