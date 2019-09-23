BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı!
Yeni haftanın merakla beklenen BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Tam liste halinde yayınlanan katalogda yine indirimli ürün fırsatları devam ediyor. Bu hafta tam liste halinde yayınlanan aktüel ürünler listesinde Android işletim sistemine sahip, 4 çekirdek işlemcili, 8GB dahili hafızalı, 8MP arka kameralı ve 2 yıl garantili Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599 TL. Philips 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 59,90 TL. 2 yıl garantili Fakir Gloria Saç Kurutma Makinesi 79 TL. Doğalgazlı ürün kurulumu ücretsiz olarak sunulan, 60km mesafeye kadar ücretsiz teslimat imkanına sahip, otomatik çakmaklıklı, kolay temizlenebilir siyah cam yüzeyi ile dikkat çeken Kumtel Cam Set Üstü Ocak 299 TL. Boyanabilir Ahşap Maket Ev 14,90 TL. Lisanslı Eva Zeka Oyunu 13,50 TL. 27 Eylülde Bim marketlere gelecek ürünler arasında züccaciye ürünleri de unutulmamış. Paşabahçe Borcam Dilimli Kek Kalıbı 12,50 TL gibi ürünler mevcut. Elektronik ürünlerden mutfak araç gereçlerine kadar birçok çeşit ürünün yer aldığı BİM aktüel ürünler listesi resmi kurumun sitesinden yayınlandı. İşte merakla beklenen 27 Eylül Cuma BİM aktüel kataloğu…
Giriş Tarihi: 23.09.2019
17:29
Güncelleme Tarihi: 23.09.2019
17:30