BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı!

27 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin katalog kurumun resmi sitesi üzerinden tam liste halinde yayınlanırken yine vatandaşa hizmet ediyor. Ev ekonomisine ve her cebe uygun ürünlerin yer aldığı BİM aktüel katalogda bu hafta da indirim fırsatları mevcut.

İşte yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesi 27 Eylül 2019