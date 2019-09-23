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  • BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı!

BİM ürünler kataloğu yayınlandı! Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı!

Yeni haftanın merakla beklenen BİM kataloğu yayınlandı. Tam liste halinde yayınlanan katalogda yine indirimli ürün fırsatları devam ediyor. Bu hafta tam liste halinde yayınlanan aktüel ürünler listesinde Android işletim sistemine sahip, 4 çekirdek işlemcili, 8GB dahili hafızalı, 8MP arka kameralı ve 2 yıl garantili Xiaomi Redmi Go Cep Telefonu 599 TL. Philips 10000 mAh Taşınabilir Şarj Aleti 59,90 TL. 2 yıl garantili Fakir Gloria Saç Kurutma Makinesi 79 TL. Doğalgazlı ürün kurulumu ücretsiz olarak sunulan, 60km mesafeye kadar ücretsiz teslimat imkanına sahip, otomatik çakmaklıklı, kolay temizlenebilir siyah cam yüzeyi ile dikkat çeken Kumtel Cam Set Üstü Ocak 299 TL. Boyanabilir Ahşap Maket Ev 14,90 TL. Lisanslı Eva Zeka Oyunu 13,50 TL. 27 Eylülde Bim marketlere gelecek ürünler arasında züccaciye ürünleri de unutulmamış. Paşabahçe Borcam Dilimli Kek Kalıbı 12,50 TL gibi ürünler mevcut. Elektronik ürünlerden mutfak araç gereçlerine kadar birçok çeşit ürünün yer aldığı resmi kurumun sitesinden yayınlandı. İşte merakla beklenen Cuma BİM aktüel kataloğu…

Giriş Tarihi: 23.09.2019 17:29 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 17:30
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı!

Cuma BİM ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftaya ilişkin katalog kurumun resmi sitesi üzerinden tam liste halinde yayınlanırken yine vatandaşa hizmet ediyor. Ev ekonomisine ve her cebe uygun ürünlerin yer aldığı BİM aktüel katalogda bu hafta da indirim fırsatları mevcut.

İşte yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesi 27 Eylül 2019

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı!
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 27 Eylül Cuma BİM kataloğu aktüel ürünler listesi yayınlandı!
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