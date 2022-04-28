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Haberler Yaşam BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM haftanın indirimleri yarın başlıyor... İşte 29 Nisan 2022 aktüel ürünler
Giriş Tarihi: 28.04.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 11:21

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM haftanın indirimleri yarın başlıyor... İşte 29 Nisan 2022 aktüel ürünler

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta birbirinden dev indirimleriyle dikkat çeken fırsatlar bulunuyor. Haftanın indirimli ürünlerini incelemek isteyenler bu noktada 29 Nisan 2022 BİM aktüel ürünler kataloğu araştırmalarına başladı. İşte haftanın fırsatlarıyla BİM aktüel ürünler kataloğu ve dev fırsatlar...

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM haftanın indirimleri yarın başlıyor... İşte 29 Nisan 2022 aktüel ürünler

Her hafta Perşembe günü mağazalarındaki ürünleri yenileyen market zinciri BİM, sabah saatlerinden itibaren bugün binlerce müşterisinin gündemine geliyor.Yayımlanan katalogda bu hafta da dev indirimler mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. Bu noktada ise sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar "Bu hafta 29 Nisan 2022 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM haftanın indirimleri yarın başlıyor... İşte 29 Nisan 2022 aktüel ürünler
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM haftanın indirimleri yarın başlıyor... İşte 29 Nisan 2022 aktüel ürünler
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM haftanın indirimleri yarın başlıyor... İşte 29 Nisan 2022 aktüel ürünler
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM haftanın indirimleri yarın başlıyor... İşte 29 Nisan 2022 aktüel ürünler
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