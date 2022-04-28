BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM haftanın indirimleri yarın başlıyor... İşte 29 Nisan 2022 aktüel ürünler

Her hafta Perşembe günü mağazalarındaki ürünleri yenileyen market zinciri BİM, sabah saatlerinden itibaren bugün binlerce müşterisinin gündemine geliyor.Yayımlanan katalogda bu hafta da dev indirimler mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. Bu noktada ise sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar "Bu hafta 29 Nisan 2022 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…