BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 8 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste!

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. Salı gününden itibaren geçerli olacak indirimler arasında güneş koruyucu sprey, bronzlaştırıcı yağ, havuç ve kakao yağı, makyaj çantası öne çıkıyor. Yaz tatiline çıkacaklar için indirimli ürünler tam liste halinde yayınlanırken stoklardaki kampanyaları kaçırmak istemeyenler en yakın mağazadan alışveriş yapabilir. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar için 8 Haziran kataloğu stoklarla sınırlı olacak. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? 8 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli listesi