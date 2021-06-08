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Haberler Yaşam BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 8 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste!
Giriş Tarihi: 08.06.2021 00:54 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 00:55

kataloğunda bu hafta neler var? 8 Haziran 2021 Salı indirimli tam liste!

Haftanın kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. Salı gününden itibaren geçerli olacak indirimler arasında güneş koruyucu sprey, bronzlaştırıcı yağ, havuç ve kakao yağı, makyaj çantası öne çıkıyor. Yaz tatiline çıkacaklar için indirimli ürünler tam liste halinde yayınlanırken stoklardaki kampanyaları kaçırmak istemeyenler en yakın mağazadan alışveriş yapabilir. İndirimli ürünleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar için 8 Haziran kataloğu stoklarla sınırlı olacak. Peki aktüel ürünler kataloğunda neler var? 8 Haziran 2021 indirimli listesi

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 8 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste!

kataloğu haftanın en uygun indirim listesini duyurdu. Salı ve Cuma günleri dikkat çeken indirimleriyle satışa çıkan markette bu hafta seyahat seti, plaj çantası, mikrofiber plaj havlusu gibi ürünler dikkat çekiyor. 'e bu hafta Salı günü gelen ürünler arasında güneş kremleri, takılar ve içecek çeşitlerinde büyük indirimler uygulanacak.Özellikle plaj ürünlerdeki çeşitlilik ve dev indirim dikkatlerden kaçmazken BİM aktüel ürünler tam listesi merak ediliyor. İşte BİM 8 Haziran 2021 Salı aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 8 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İLE İNDİRİMLER BAŞLADI!

kataloğu ile 8 Haziran 2021 Salı indirimleri raflarda yerini alıyor. İşte tam listesi…

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BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 8 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste!
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BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 8 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste!
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 8 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste!
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