BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 8 Haziran 2021 Salı BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste!

BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın en uygun indirim listesini duyurdu. Salı ve Cuma günleri dikkat çeken indirimleriyle satışa çıkan markette bu hafta seyahat seti, plaj çantası, mikrofiber plaj havlusu gibi ürünler dikkat çekiyor. BİM'e bu hafta Salı günü gelen ürünler arasında güneş kremleri, takılar ve içecek çeşitlerinde büyük indirimler uygulanacak.Özellikle plaj ürünlerdeki çeşitlilik ve dev indirim dikkatlerden kaçmazken BİM aktüel ürünler tam listesi merak ediliyor. İşte BİM 8 Haziran 2021 Salı aktüel ürünler kataloğu indirimli tam listesi