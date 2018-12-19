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  • BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta sürprizleri var! BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 21 Aralık Cuma

BİM kataloğunda bu hafta sürprizleri var! yayınlandı! 21 Aralık Cuma

BİM aktüel ürünleri kataloğuh her zaman olduğu gibi bu hafta da en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her hafta Cuma günü birbirinden farklı sürpriz ürünler satışa çıkartan BİM marketler zinciri, bu haftaki kataloğu yayınlandı. 21 Aralık BİM aktüel ürünleri listesinde bu hafta da geçen hafta olduğu gibi çeşitli ev aletleri ve kışlık giysiler dikkat çekiyor. Bu haftanın sürprizi ise 'buhar kazanlı ütü'. Şüphesiz vatandaşların en çok ilgi göstereceği ürün bu olacak olacak.

Peki, 21 Aralık Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM indirimli spot ürünleri!

Giriş Tarihi: 19.12.2018 11:12 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 11:32
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta sürprizleri var! BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 21 Aralık Cuma

BİM marketler zinciri, büyük bir merakla beklenen 21 Aralık Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünlerin tam listesini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 ARALIK CUMA

Bu hafta öne çıkan ürünler arasında ev ekonomisine yönelik elektrikli eşyalar ve kışlık giysiler bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta sürprizleri var! BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 21 Aralık Cuma

İŞTE 21 ARALIK CUMA BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

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BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta sürprizleri var! BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 21 Aralık Cuma
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BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta sürprizleri var! BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 21 Aralık Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta sürprizleri var! BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 21 Aralık Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta sürprizleri var! BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 21 Aralık Cuma
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta sürprizleri var! BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 21 Aralık Cuma
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