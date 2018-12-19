BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta sürprizleri var! BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! 21 Aralık Cuma

BİM aktüel ürünleri kataloğuh her zaman olduğu gibi bu hafta da en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Her hafta Cuma günü birbirinden farklı sürpriz ürünler satışa çıkartan BİM marketler zinciri, bu haftaki kataloğu yayınlandı. 21 Aralık BİM aktüel ürünleri listesinde bu hafta da geçen hafta olduğu gibi çeşitli ev aletleri ve kışlık giysiler dikkat çekiyor. Bu haftanın sürprizi ise 'buhar kazanlı ütü'. Şüphesiz vatandaşların en çok ilgi göstereceği ürün bu olacak olacak.

Peki, 21 Aralık Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM indirimli spot ürünleri!