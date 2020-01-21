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  • BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürpriz indirimleri! 24 Ocak BİM aktüel ürünler listesi

ürünler kataloğunda haftanın sürpriz indirimleri! 24 Ocak listesi

marketler zinciri yeni haftanın ürünler kataloğunu yayınladı. Her yaştan kişiye hitap eden mağazanın indirimli ürünler listesinde bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Teknoloji ve mutfak ürünlerinde eksikleriniz varsa 24 Ocak kataloğu tam size göre. Cuma gününden itibaren raflarda Hometech Alfa 8mB Tablet PC, Trust Kablosuz Şarj Cihazı, Trust Kamuflaj Oyuncu Mouse ve Mouse Pad, Linksmart Araç İçin Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı ve Telefon Tutucu müşterilerini bekliyor olacak. Haberimizin devamından 24 Ocak Cuma BİM aktüel indirimli tam listeyi inceleyebilir, ürünlerin fiyatları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.01.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 14:16
BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürpriz indirimleri! 24 Ocak BİM aktüel ürünler listesi

Yeni haftanın kataloğu yayınlandı. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlanan listede teknolojik ürünler oldukça yoğun ilgi görmeye başladı. Özellikle ev hanımları '' 24 Ocak kataloğunda neler var?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Hem ekonomik hem kaliteli ürünler fırsatını yakalamak için Cuma günü mağazalardaki stoklardan alışverişinizi yapabilirsiniz. Kış tatiliyle birlikte birçok kışlık giysi indirime girdi. İşte uygun fiyata birçok farklı ürünü barındıran BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürpriz indirimleri! 24 Ocak BİM aktüel ürünler listesi
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BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürpriz indirimleri! 24 Ocak BİM aktüel ürünler listesi
BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürpriz indirimleri! 24 Ocak BİM aktüel ürünler listesi
BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürpriz indirimleri! 24 Ocak BİM aktüel ürünler listesi
BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürpriz indirimleri! 24 Ocak BİM aktüel ürünler listesi
BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürpriz indirimleri! 24 Ocak BİM aktüel ürünler listesi
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