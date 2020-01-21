BİM aktüel ürünler kataloğunda haftanın sürpriz indirimleri! 24 Ocak BİM aktüel ürünler listesi

BİM marketler zinciri yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Her yaştan kişiye hitap eden mağazanın indirimli ürünler listesinde bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Teknoloji ve mutfak ürünlerinde eksikleriniz varsa 24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu tam size göre. Cuma gününden itibaren raflarda Hometech Alfa 8mB Tablet PC, Trust Kablosuz Şarj Cihazı, Trust Kamuflaj Oyuncu Mouse ve Mouse Pad, Linksmart Araç İçin Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı ve Telefon Tutucu müşterilerini bekliyor olacak. Haberimizin devamından 24 Ocak Cuma BİM aktüel indirimli tam listeyi inceleyebilir, ürünlerin fiyatları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.