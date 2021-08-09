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Haberler Yaşam BİM aktüel ürünler listesi: 10-13 Ağustos 2021 BİM’de bu hafta neler var? Aşurelik malzemeler satışta
Giriş Tarihi: 09.08.2021 07:39 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 07:40

BİM aktüel ürünler listesi: 10-13 Ağustos 2021 BİM’de bu hafta neler var? Aşurelik malzemeler satışta

Yeni haftanın merakla beklenen BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler raflarda yerini alacak. Hal böyle olunca; vatandaşlar "BİM'de bu hafta neler var?" sorusuna yanıt ararken kurumun resmi sitesi üzerinden de aktüel liste güncel olarak yayınlanıyor. Bu hafta; televizyon, bisiklet, ışıklı scooter, masa tenisi seti, buharlı temizleyici, buhar kazanlı ütü, saç kurutma makinesi gibi ürünler indirimli fiyatları ile vatandaşların hizmetine sunulacak. Bu başlık altından; 10-13 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler listesine ulaşabilirsiniz.

BİM aktüel ürünler listesi: 10-13 Ağustos 2021 BİM’de bu hafta neler var? Aşurelik malzemeler satışta

Hem her eve hem de her cebe hitap eden BİM aktüel ürünler listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yeni haftanın indirimli ürünleri Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak. Yayınlanan listeye göre; bu hafta BİM'de; tekstil ve yiyecek içecek ürünlerindeki indirim öne çıkıyor. Aynı zamanda kozmetik ürünlerinde de büyük indirim yer alırken indirimli fiyatları üzerinden vatandaşların beğenisine sunulacak. BİM 10-13 Ağustos 2021 aktüel listeye bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BİM aktüel ürünler listesi: 10-13 Ağustos 2021 BİM’de bu hafta neler var? Aşurelik malzemeler satışta
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BİM aktüel ürünler listesi: 10-13 Ağustos 2021 BİM’de bu hafta neler var? Aşurelik malzemeler satışta
BİM aktüel ürünler listesi: 10-13 Ağustos 2021 BİM’de bu hafta neler var? Aşurelik malzemeler satışta
BİM aktüel ürünler listesi: 10-13 Ağustos 2021 BİM’de bu hafta neler var? Aşurelik malzemeler satışta
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