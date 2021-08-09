BİM aktüel ürünler listesi: 10-13 Ağustos 2021 BİM’de bu hafta neler var? Aşurelik malzemeler satışta

Hem her eve hem de her cebe hitap eden BİM aktüel ürünler listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yeni haftanın indirimli ürünleri Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak. Yayınlanan listeye göre; bu hafta BİM'de; tekstil ve yiyecek içecek ürünlerindeki indirim öne çıkıyor. Aynı zamanda kozmetik ürünlerinde de büyük indirim yer alırken indirimli fiyatları üzerinden vatandaşların beğenisine sunulacak. BİM 10-13 Ağustos 2021 aktüel listeye bu başlık altından ulaşabilirsiniz.