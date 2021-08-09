BİM aktüel ürünler listesi: 10-13 Ağustos 2021 BİM’de bu hafta neler var? Aşurelik malzemeler satışta

Yeni haftanın merakla beklenen BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler raflarda yerini alacak. Hal böyle olunca; vatandaşlar "BİM'de bu hafta neler var?" sorusuna yanıt ararken kurumun resmi sitesi üzerinden de aktüel liste güncel olarak yayınlanıyor. Bu hafta; televizyon, bisiklet, ışıklı scooter, masa tenisi seti, buharlı temizleyici, buhar kazanlı ütü, saç kurutma makinesi gibi ürünler indirimli fiyatları ile vatandaşların hizmetine sunulacak. Bu başlık altından; 10-13 Ağustos 2021 BİM aktüel ürünler listesine ulaşabilirsiniz.