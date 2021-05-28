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Haberler Yaşam BİM aktüel ürünler listesinde neler var? Yeni haftanın BİM aktüel ürünlerde üç güne özel dev kampanya! (31 Mayıs-1 Haziran-4 Haziran 2021)
Giriş Tarihi: 28.05.2021 14:56 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 21:45

aktüel ürünler listesinde neler var? Yeni haftanın ürünlerde üç güne özel dev kampanya! (31 Mayıs-1 Haziran-4 Haziran 2021)

Yeni haftanın aktüel ürünler listesi yayınlandı. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri indirimli fiyatları ile Pazartesi, Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak. ürünlerde bu hafta; Ultra HD Smart televizyon, uydu alıcılı televizyon, motosiklet kask sistemi, çok fonksiyonlu özel sırt çantası, powerbank, motosiklet kontrol sistemi, univarsal motosiklet çantası gibi pek çok ürün bu haftanın listesinde yer alacak. Bu başlık altından tam listesine ulaşabilirsiniz. (31 Mayıs Pazartesi-1 Haziran Salı-4 Haziran Cuma 2021)

BİM aktüel ürünlerde üç güne özel dev kampanya! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 31 Mayıs-1 Haziran-4 Haziran 2021

Haftanın aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Bu hafta ürünler listesinde; katlanır kamp sandalyesi, kamp sırt çantası, termos, hamak gibi ürünler yer alırken yiyecek ve içecek ürünlerindeki çeşitlilik ve indirim de dikkatlerden kaçmıyor. Teknolojiden elektroniğe, çocuk oyuncaklarından tekstil ürünlerine, mutfak eşyalarından zücaciyeye varana kadar pek çok indirimli ürünün yer aldığı tam listesi yayında.

BİM aktüel ürünlerde üç güne özel dev kampanya! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 31 Mayıs-1 Haziran-4 Haziran 2021

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTESİ YAYINDA!

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BİM aktüel ürünlerde üç güne özel dev kampanya! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 31 Mayıs-1 Haziran-4 Haziran 2021
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BİM aktüel ürünlerde üç güne özel dev kampanya! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 31 Mayıs-1 Haziran-4 Haziran 2021
BİM aktüel ürünlerde üç güne özel dev kampanya! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 31 Mayıs-1 Haziran-4 Haziran 2021
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