Haberler Yaşam BİM aktüel ürünler listesine Ramazan Ürünleri de eklendi! BİM 22-25 Mart 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında!

Giriş Tarihi: 21.03.2022 23:32 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 23:32

BİM aktüel ürünler listesine Ramazan Ürünleri de eklendi! BİM 22-25 Mart 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında!

Her hafta kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi belli oldu. Bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünler tüketicilerin beğenisine sunulacak. Ramazan ayına sayılı günler kala BİM aktüel ürünler listesinde Ramazan Ürünleri de yer alıyor olacak. Teknolojiden elektroniğe, yiyecek ve içecek ürünlerinden tekstil ürünlerine varana kadar pek çok ürünün yer aldığı BİM 22-25 Mart 2022 aktüel ürünler tam listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.