BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 30 Nisan 2021 Cuma aktüel ürünlerde dev indirim başlayacak!

Salı ve Cuma günleri büyük indirimin yaşandığı BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Her hafta tüketiciye hem çeşitli hem de indirimli ürünler sunan market zincirini günde binlerce kişi ziyaret ediyor. Her eve ve her cebe uygun ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; smart LED uydu alıcılı tv, şarjlı kablosuz dikey süpürge, çok amaçlı dolap, buhar jeneratörlü ütü gibi ürünler yer alırken aynı zaman çocuk oyuncakları ve tekstil ürünlerindeki çeşitlilik de dikkat çekiyor. İşte BİM 30 Nisan 2021 Cuma aktüel ürünler listesi!