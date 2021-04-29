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Haberler Yaşam BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 30 Nisan 2021 Cuma aktüel ürünlerde dev indirim başlayacak!
Giriş Tarihi: 29.04.2021 09:42 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 10:54

aktüel ürünler tam listesi yayında! aktüel ürünlerde dev indirim başlayacak!

Salı ve Cuma günleri büyük indirimin yaşandığı aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Her hafta tüketiciye hem çeşitli hem de indirimli ürünler sunan market zincirini günde binlerce kişi ziyaret ediyor. Her eve ve her cebe uygun ürünlerin yer aldığı ürünler listesinde bu hafta; smart LED uydu alıcılı tv, şarjlı kablosuz dikey süpürge, çok amaçlı dolap, buhar jeneratörlü ütü gibi ürünler yer alırken aynı zaman çocuk oyuncakları ve tekstil ürünlerindeki çeşitlilik de dikkat çekiyor. İşte aktüel ürünler listesi!

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 30 Nisan 2021 Cuma aktüel ürünlerde dev indirim başlayacak!

Haftanın aktüel ürünler listesi yayınlandı. Bu hafta hem yiyecek ve içecek ürünlerinde hem de elektronik ve teknolojik aletlerdeki indirim dikkatleri çekiyor. Salı ve Cuma günleri büyük indirimin yaşandığı ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte aktüel ürünler tam listesi!

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 30 Nisan 2021 Cuma aktüel ürünlerde dev indirim başlayacak!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTESİ!

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BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 30 Nisan 2021 Cuma aktüel ürünlerde dev indirim başlayacak!
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BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 30 Nisan 2021 Cuma aktüel ürünlerde dev indirim başlayacak!
BİM aktüel ürünler tam listesi yayında! BİM 30 Nisan 2021 Cuma aktüel ürünlerde dev indirim başlayacak!
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