BİM aktüel ürünlerde bu hafta Anneler Günü için özel sürprizler ve indirimler yer alacak. BİM 7 Mayıs 2021 Cuma aktüel listede; prizma ayaklı vazo, saç kesme makinesi, erkek bakım seti, yüz temizleme seti, kol saati, küçük ve büyük boy valiz, çok amaçlı yatak örtüsü, nevresim takımı, blender seti, çay makinesi gibi pek çok alandan pek çok çeşit ürün yer alacak. İşte BİM aktüel ürünler tam listesi!