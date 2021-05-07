Haftanın Salı ve Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmıştı. Özellikle Anneler Günü için özel ürünler yer alırken elektronik, züccaciye, elektrikli ev aletleri, mobilya ve tekstil ürünleri de yer alacak. Anneler Günü için özel hazırlanan BİM aktüel ürünler kataloğunda lambader, pencere dekorlu gold ayna, dekoratif biblo, aynalı metal zigon sehpa gibi ürünler yer alırken aynı zamanda saç kurutma makinesi, saç düzleştiricisi, pijama takımı gibi her alandan çeşit çeşit ürünler yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler tam listesi 7 Mayıs 2021 Cuma!