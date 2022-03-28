Yeni haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; BİM aktüel ürünlerde bu hafta Ramazan Ürünleri yer alıyor olacak. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünler tüketicilerin beğenisine sunulacak. Bu hafta; Android TV, uydulu LED TV, beyaz cam ankastre set, tost makinesi gibi ürünler yer alırken aynı zamanda hurma çeşitleri, kolonya, kuruyemiş gibi Ramazan Ürünleri de olacak. İşte BİM 29 Mart-1 Nisan 2022 aktüel ürünler tam listesi.