BİM aktüel ürünler tam listesi yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünler tüketicilerin beğenisine sunulacak. Aynı zamanda Ramazan ayına kısa bir süre kala Ramazan Ürünleri de yer alıyor olacak. Özellikle yiyecek ve içecek ürünlerindeki çeşitlilik öne çıkanlar arasında yerini alırken teknolojik ürünler de market zincirinde olacak. Peki; BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte BİM 29 Mart-1 Nisan 2022 aktüel ürünler tam listesi!