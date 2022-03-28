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Haberler Yaşam BİM aktüel ürünlerde bu hafta Ramazan Ürünleri yer alacak! BİM 29 Mart-1 Nisan 2022 aktüel ürünler tam listesi
Giriş Tarihi: 28.03.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 10:26

BİM aktüel ürünlerde bu hafta Ramazan Ürünleri yer alacak! BİM 29 Mart-1 Nisan 2022 aktüel ürünler tam listesi

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; BİM aktüel ürünlerde bu hafta Ramazan Ürünleri yer alıyor olacak. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünler tüketicilerin beğenisine sunulacak. Bu hafta; Android TV, uydulu LED TV, beyaz cam ankastre set, tost makinesi gibi ürünler yer alırken aynı zamanda hurma çeşitleri, kolonya, kuruyemiş gibi Ramazan Ürünleri de olacak. İşte BİM 29 Mart-1 Nisan 2022 aktüel ürünler tam listesi.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta Ramazan Ürünleri yer alacak! BİM 29 Mart-1 Nisan 2022 aktüel ürünler tam listesi

BİM aktüel ürünler tam listesi yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünler tüketicilerin beğenisine sunulacak. Aynı zamanda Ramazan ayına kısa bir süre kala Ramazan Ürünleri de yer alıyor olacak. Özellikle yiyecek ve içecek ürünlerindeki çeşitlilik öne çıkanlar arasında yerini alırken teknolojik ürünler de market zincirinde olacak. Peki; BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte BİM 29 Mart-1 Nisan 2022 aktüel ürünler tam listesi!

BİM aktüel ürünlerde bu hafta Ramazan Ürünleri yer alacak! BİM 29 Mart-1 Nisan 2022 aktüel ürünler tam listesi
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BİM aktüel ürünlerde bu hafta Ramazan Ürünleri yer alacak! BİM 29 Mart-1 Nisan 2022 aktüel ürünler tam listesi
BİM aktüel ürünlerde bu hafta Ramazan Ürünleri yer alacak! BİM 29 Mart-1 Nisan 2022 aktüel ürünler tam listesi
BİM aktüel ürünlerde bu hafta Ramazan Ürünleri yer alacak! BİM 29 Mart-1 Nisan 2022 aktüel ürünler tam listesi
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