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Haberler Yaşam BİM aktüel ürünlerde haftanın indirimi başlıyor! BİM 12-15 Nisan 2022 aktüel ürünler tam liste
Giriş Tarihi: 11.04.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 11:05

BİM aktüel ürünlerde haftanın indirimi başlıyor! BİM 12-15 Nisan 2022 aktüel ürünler tam liste

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Her hafta kurumun internet sitesi üzerinden yayınlanan ürünler bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak. Tüketicilerin beğenisine sunulan BİM aktüel ürünlerde Android tv, filtre kahve makinesi, saç düzleştirici, saç kesme makinesi gibi ürünler yer alırken aynı zamanda ipli salıncak, dolgu bebek, oyun hamuru setleri, dizanor seti, değerli masallar serisi gibi çocuk oyuncakları da yer alıyor olacak. İşte BİM 12-15 Nisan 2022 aktüel ürünler tam liste.

BİM aktüel ürünlerde haftanın indirimi başlıyor! BİM 12-15 Nisan 2022 aktüel ürünler tam liste

BİM aktüel ürünler tam listesi yayında. Bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünlerde yiyecek ve içecek ürünlerindeki çeşitlilik öne çıkıyor. Öte yandan; mutfak araç gereçleri, şişme yatak, termos, çadır, hamak gibi ürünler de yer alıyor olacak. Peki; BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte BİM aktüel ürünler tam listesi.

BİM aktüel ürünlerde haftanın indirimi başlıyor! BİM 12-15 Nisan 2022 aktüel ürünler tam liste
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BİM aktüel ürünlerde haftanın indirimi başlıyor! BİM 12-15 Nisan 2022 aktüel ürünler tam liste
BİM aktüel ürünlerde haftanın indirimi başlıyor! BİM 12-15 Nisan 2022 aktüel ürünler tam liste
BİM aktüel ürünlerde haftanın indirimi başlıyor! BİM 12-15 Nisan 2022 aktüel ürünler tam liste
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