BİM aktüel ürünler tam listesi yayında. Bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünlerde yiyecek ve içecek ürünlerindeki çeşitlilik öne çıkıyor. Öte yandan; mutfak araç gereçleri, şişme yatak, termos, çadır, hamak gibi ürünler de yer alıyor olacak. Peki; BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte BİM aktüel ürünler tam listesi.