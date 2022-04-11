Yeni haftanın BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Her hafta kurumun internet sitesi üzerinden yayınlanan ürünler bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak. Tüketicilerin beğenisine sunulan BİM aktüel ürünlerde Android tv, filtre kahve makinesi, saç düzleştirici, saç kesme makinesi gibi ürünler yer alırken aynı zamanda ipli salıncak, dolgu bebek, oyun hamuru setleri, dizanor seti, değerli masallar serisi gibi çocuk oyuncakları da yer alıyor olacak. İşte BİM 12-15 Nisan 2022 aktüel ürünler tam liste.