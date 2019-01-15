BİM aktüel ürünleri 18 Ocak kataloğu açıklandı! BİM aktüel ürünleri listesi bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğunda yepyeni fırsatlar sizleri bekliyor. 18 Ocak Cuma günü satışa çıkacak olan indirimli ürünlerin tam sayfa listesi yayınlandı. Resmi internet sitesinden yayınlanan indirimli ürünler listesindeki en büyük sürpriz ise çamaşır makinası oldu. Bunun yanı sırası birçok teknolojik ürünlerde bu hafta uygun fiyatlar ile sahiplerini bekleyecek.

BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI

Bayanlar da bu hafta satışta olacak mutfak eşyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Düdüklü tencere, çay bardağı seti, tava, meşrubat bardağı, kek kalıbı çeşitleri ve daha birçok aktüel ürünler 18 Ocak'ta sizlerle olacak.