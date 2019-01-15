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  • BİM aktüel ürünleri 18 Ocak kataloğu açıklandı! BİM aktüel ürünleri listesi bu hafta neler var?

aktüel ürünleri 18 Ocak kataloğu açıklandı! ürünleri listesi bu hafta neler var?

aktüel ürünler kataloğunda yepyeni fırsatlar sizleri bekliyor. 18 Ocak Cuma günü satışa çıkacak olan indirimli ürünlerin tam sayfa listesi yayınlandı. Resmi internet sitesinden yayınlanan indirimli ürünler listesindeki en büyük sürpriz ise çamaşır makinası oldu. Bunun yanı sırası birçok teknolojik ürünlerde bu hafta uygun fiyatlar ile sahiplerini bekleyecek.

BİM AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI

Bayanlar da bu hafta satışta olacak mutfak eşyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Düdüklü tencere, çay bardağı seti, tava, meşrubat bardağı, kek kalıbı çeşitleri ve daha birçok aktüel ürünler 18 Ocak'ta sizlerle olacak.

Giriş Tarihi: 15.01.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 10:12
BİM aktüel ürünleri 18 Ocak kataloğu açıklandı! BİM aktüel ürünleri listesi bu hafta neler var?

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM aktüel ürünleri 18 Ocak kataloğu açıklandı! BİM aktüel ürünleri listesi bu hafta neler var?

, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

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BİM aktüel ürünleri 18 Ocak kataloğu açıklandı! BİM aktüel ürünleri listesi bu hafta neler var?

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BİM aktüel ürünleri 18 Ocak kataloğu açıklandı! BİM aktüel ürünleri listesi bu hafta neler var?
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BİM aktüel ürünleri 18 Ocak kataloğu açıklandı! BİM aktüel ürünleri listesi bu hafta neler var?
BİM aktüel ürünleri 18 Ocak kataloğu açıklandı! BİM aktüel ürünleri listesi bu hafta neler var?
BİM aktüel ürünleri 18 Ocak kataloğu açıklandı! BİM aktüel ürünleri listesi bu hafta neler var?
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