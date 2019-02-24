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  • BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri listesi

BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri listesi

BİM, önümüzdeki hafta satışa sunacağı indirimli kataloğun tam sayfa listesini resmi internet sitesinden paylaştı. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği ve ilgi gösterdiği bu ürünler merak konusu oldu. BİM aktüel ürünleri kataloğunda bu hafta yine birbirinden sürpriz elektronik ürünler, mutfak eşyaları, giyim ve daha fazlası bulunuyor. 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğu için sayfayı aşağıya doğru kaydırabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.02.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 10:46
BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri listesi

Bu haftanın merakla beklenilen BİM aktüel ürünleri kataloğu açıklandı. BİM marketler zinciri, her Cuma olduğu gibi bu hafta da birbirinden farklı ürünler ve cazip fiyatlarla müşterilerine ulaşacak. Haftanın BİM kataloğunda ev eşyaları ile çeşitli teknolojik aletler dikkat çekerken Huawei Y5 2018 marka cep telefonu oldukça öne çıkıyor.

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU 1 MART

İndirimli ürünlere sahip olabilmek için 1 Mart Cuma sabahı size en yakın markete gidebilirsiniz. BİM aktüel ürünleri kataloğu şöyle;

BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri listesi
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BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri listesi
BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri listesi
BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri listesi
BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri listesi
BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri listesi
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