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BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri listesi tamamı

BİM aktüel ürünleri bu hafta kataloğu yayınlandı! 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri listesi tamamı

BİM, bu hafta satışa sunacağı indirimli kataloğun tam sayfa listesini resmi internet sitesinden paylaştı. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği ve ilgi gösterdiği bu ürünler merak konusu oldu. BİM aktüel ürünleri kataloğunda bu hafta yine birbirinden sürpriz elektronik ürünler, mutfak eşyaları, giyim ve daha fazlası bulunuyor. 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğu için sayfayı aşağıya doğru kaydırabilirsiniz.