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  • BİM aktüel ürünleri sürprizler! 2 Kasım Cuma BİM aktüel - spot ürünleri kataloğunda hangi ürünler var?

aktüel ürünleri sürprizler! 2 Kasım Cuma BİM aktüel - spot ürünleri kataloğunda hangi ürünler var?

Giriş Tarihi: 30.10.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 30.10.2018 10:16
BİM aktüel ürünleri sürprizler! 2 Kasım Cuma BİM aktüel - spot ürünleri kataloğunda hangi ürünler var?

aktüel ürünleri kataloğuna bu hafta yine birçok kişi tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Her hafta sürpriz ürünler ile satışa çıkan ürünlerin gelecek hafta ki kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünleri listesinde spor ürünleri ilk olarak göze çarpıyor. Bu haftanın sürprizi ise 'Porselen yemek seti'. Şüphesiz vatandaşların en çok ilgi göstereceği ürün olacak. Peki 2 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM spot ürünleri!

2 KASIM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU

BİM aktüel ürünleri sürprizler! 2 Kasım Cuma BİM aktüel - spot ürünleri kataloğunda hangi ürünler var?

marketler zinciri, 2 Kasım Cuma günü satışa sunacağı aktüel ürünlerin tam listesini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Mutfak ürünleri, ev eşyaları ve spor aletleri bu hafta yoğun ilgi görecek.

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BİM aktüel ürünleri sürprizler! 2 Kasım Cuma BİM aktüel - spot ürünleri kataloğunda hangi ürünler var?
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BİM aktüel ürünleri sürprizler! 2 Kasım Cuma BİM aktüel - spot ürünleri kataloğunda hangi ürünler var?
BİM aktüel ürünleri sürprizler! 2 Kasım Cuma BİM aktüel - spot ürünleri kataloğunda hangi ürünler var?
BİM aktüel ürünleri sürprizler! 2 Kasım Cuma BİM aktüel - spot ürünleri kataloğunda hangi ürünler var?
BİM aktüel ürünleri sürprizler! 2 Kasım Cuma BİM aktüel - spot ürünleri kataloğunda hangi ürünler var?
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