BİM aktüel ürünleri sürprizler! 2 Kasım Cuma BİM aktüel - spot ürünleri kataloğunda hangi ürünler var?

BİM aktüel ürünleri kataloğuna bu hafta yine birçok kişi tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Her hafta sürpriz ürünler ile satışa çıkan ürünlerin gelecek hafta ki kataloğu yayınlandı. BİM aktüel ürünleri listesinde spor ürünleri ilk olarak göze çarpıyor. Bu haftanın sürprizi ise 'Porselen yemek seti'. Şüphesiz vatandaşların en çok ilgi göstereceği ürün olacak. Peki 2 Kasım Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM spot ürünleri!

2 KASIM CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU