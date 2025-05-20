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BİM AKTÜEL YENİ HAFTA! 22 - 23 Mayıs BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? Çarşamba ve Cuma satışta!
Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
17:04
BİM AKTÜEL YENİ HAFTA! 22 - 23 Mayıs BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? Çarşamba ve Cuma satışta!
BİM aktüel Salı ve Cuma indirimleri başlıyor. Her hafta aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu hafta her ihtiyaca uygun binbir çeşit ürün geliyor. Yaza hazırlık yapmak isteyenler için güneş kremi çeşitleri, ışıltılı vücut yağları ve daha birçok ürün saışa çıkacak. Peki, 20 - 23 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta fırsatları ve fiyat listesi...