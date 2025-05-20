BİM AKTÜEL YENİ HAFTA! 22 - 23 Mayıs BİM aktüel ürünler neler, indirimli mi? Çarşamba ve Cuma satışta!

BİM'de haftanın indirimleri alışverişseverler tarafından yakından takip ediliyor. Her hafta Salı ve Cuma aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu hafta Çarşamba günü de aktüel ürünler satışa sunulacak. Tablet, cep telefonu, televizyon, mutfak gereçleri, koltuk ve yatak çeşitleri olmak üzere yeni ürünler raflarda alıcısıyla buluşacak. İşte, 20 - 23 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu!