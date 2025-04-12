Haberler
Yaşam
BİM AKTÜEL YENİ HAFTA! BİM aktüel 15 - 18 Nisan ürünleri neler? Çok amaçlı dolap, ayakkabılık, termos...
Giriş Tarihi: 12.04.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
17:01
BİM AKTÜEL YENİ HAFTA! BİM aktüel 15 - 18 Nisan ürünleri neler? Çok amaçlı dolap, ayakkabılık, termos...
BİM marketlerin yeni hafta aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 15 - 18 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesi alışverişseverlerle buluştu. Bu haftanın dikkat çeken fırsatları arasında elektronik ürünlerden ev eşyalarına kadar birçok seçenek yer alıyor. Peki, BİM 15 - 18 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var?