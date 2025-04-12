BİM AKTÜEL YENİ HAFTA! BİM aktüel 15 - 18 Nisan ürünleri neler? Çok amaçlı dolap, ayakkabılık, termos...

BİM'in 15 Nisan Salı günü raflarda yerini alacak yeni aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da uygun fiyatlı birçok ürün kampanya listesinde yer aldı. Mutfak ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar birçok kategoride indirim dikkat çekiyor. İşte, 15 - 18 Nisan BİM aktüel kataloğu ve bu haftanın öne çıkanları…