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BİM AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ!💥 Katalog yayında! 15 Nisan BİM aktüel ürünler neler?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
23:39
BİM AKTÜEL YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ!💥 Katalog yayında! 15 Nisan BİM aktüel ürünler neler?
BİM'in 15 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Elektronikten ev tekstiline, mutfak gereçlerinden oyuncaklara kadar birçok üründe cazip fiyatlar dikkat çekiyor. Haftanın öne çıkan fırsatlarını kaçırmak istemeyenler, "Bu hafta BİM'e ne geliyor?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.