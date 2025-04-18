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Haberler Yaşam BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var? İşte 22-25 Nisan BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi
Giriş Tarihi: 18.04.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 15:56

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var? İşte 22-25 Nisan BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi

Bim aktüel aktüel 22-25 Nisan 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Yoğurt, tereyağ, kuzu kıyma, çikolata çeşitleri, detarjan, duş jeli, şampuan, tuvalet kağıdı, gece lambası gibi ürünlerde dikkat çeken indirimler mevcut. Cep telefonu, derin dondurucu, süpürge, ütü, buharlı temizleyici, klozet kapağı, tıraş makinesi, motorsiklet, bisiklet, katlanabilir kovalar, matara, tencere seti, wok tava, çelik tencereler, krep tava, silikon mutfak gereçleri, ana kucağı, Cuma günü satışta olacak. Peki, Bu hafta BİM'de neler var? İşte; 22-25 Nisan BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU! Bu hafta BİM’de neler var? İşte 22-25 Nisan BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi

BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayınlandı. 22 Nisan Salı günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Katalogda, temel gıda ürünleri kapsamında Yoğurt, tereyağ, kuzu kıyma, çikolata çeşitleri gibi ürünler yer alırken; Cep telefonu, derin dondurucu, süpürge, ütü, buharlı temizleyici, klozet kapağı gibi ürünler de indirimli fiyatlarla satışta olacak. İşte, BİM aktüel 22-25 Nisan 2025 kataloğu ve fiyat listesi.

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU! Bu hafta BİM’de neler var? İşte 22-25 Nisan BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU (22 NİSAN)

Yoğurt 159,50 TL

Tereyağ 279, 00 TL

Tost Peyniri 299,00 TL

Kuzu Kıyma 189,00 TL

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BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU! Bu hafta BİM’de neler var? İşte 22-25 Nisan BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU (22 NİSAN)

Smoothie Çeşitleri 32, 50 TL

Çikolata içeçek tozu 119, 00 TL

Elma ve şeftali suyu çeşitleri 219,00 TL

Fındık kreması 115,00 TL

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU! Bu hafta BİM’de neler var? İşte 22-25 Nisan BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU (22 NİSAN)

Çamaşır makinesi tablet deterjan 129,00 TL

Çamaşır makinesi temizleyici 28,50 TL

Duş jeli 89,00 TL

Şampuan 89,00 TL

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU! Bu hafta BİM’de neler var? İşte 22-25 Nisan BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU (25 NİSAN)

Cep telefonu 9.250,00 TL

Güvenlik kamerası 799, 00 TL

Derin dondurucu 11,450,00 TL