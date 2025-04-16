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Haberler Yaşam BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı! 18 - 22 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, Salı ve Cuma indirimleri!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 11:32

BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı! 18 - 22 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, Salı ve Cuma indirimleri!

BİM yeni hafta kataloğu çıktı. 18 - 22 Nisan tarihinde satışa sunulacak ürünler arasında her ihtiyaca uygun birçok ürün yer alıyor. Alışverişseverlerin listesini dolduran ürünler arasında elektronik ürünlerden, mutfak malzemelerine birçok ürün yer alıyor. Peki, 18 - 22 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, BİM aktüel Salı ve Cuma indirimleri!

BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı! 18 - 22 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, Salı ve Cuma indirimleri!

BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı! Her hafta Salı ve Cuma günü aktüel ürün satışı yapan zincir markette yeni ürünler dikkat çekiyor. Mini fırın, elektrikli düdüklü tencere, klima, doğrayıcı ve daha fazlası yer alıyor. Peki, BİM aktüel katalog ürünleri neler? İşte, yeni hafta ürünleri...

BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı! 18 - 22 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, Salı ve Cuma indirimleri!

BİM AKTÜEL 18 NİSAN CUMA KATALOĞU

Porselen Yemek Takımı 1.090 TL

Porselen Fincan Takımı 359 TL

Kızartma Tavası 429 TL

Çay Seti 12 Parça 249 TL

Gold Tatlı Çatalı 6'lı 209 TL

Gold Tatlı Bıçağı 6'lı 329 TL

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BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı! 18 - 22 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, Salı ve Cuma indirimleri!

4 Bölmeli Kaşıklı Baharatlık 99 TL

Rendeli Saklama / Karıştırma Kabı 179 TL

Çok Amaçlı Meyvelik 49 TL

Erzak Kabı 1,2 Litre 29,50 TL

Erzak Kabı 1,7 Litre 34,50 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 44,50 TL

BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı! 18 - 22 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, Salı ve Cuma indirimleri!

Çok Amaçlı Dolap 1,990 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.750 TL

Çelik Termos 2 Litre 579 TL

3 Bardaklı Termos 500 ml 549 TL

BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı! 18 - 22 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, Salı ve Cuma indirimleri!

Klima 21.990 TL

Cep Telefonu 6.650 TL

55 İnç 4K Ultra HD TV 21.900 TL

50 İnç Ultra HD TV 12.900 TL

HP Kablosuz Klavye Mouse Set 999 TL