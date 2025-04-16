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BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı! 18 - 22 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, Salı ve Cuma indirimleri!
Giriş Tarihi: 16.04.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
11:32
BİM aktüel yeni hafta kataloğu çıktı! 18 - 22 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, Salı ve Cuma indirimleri!
BİM yeni hafta kataloğu çıktı. 18 - 22 Nisan tarihinde satışa sunulacak ürünler arasında her ihtiyaca uygun birçok ürün yer alıyor. Alışverişseverlerin listesini dolduran ürünler arasında elektronik ürünlerden, mutfak malzemelerine birçok ürün yer alıyor. Peki, 18 - 22 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, BİM aktüel Salı ve Cuma indirimleri!