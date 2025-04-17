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BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 22 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta indirim broşürü!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:07
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
06:08
BİM AKTÜEL YENİ HAFTA KATALOĞU ÇIKTI! 22 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta indirim broşürü!
BİM yeni hafta kataloğu çıktı. 18 - 22 Nisan tarihinde satışa sunulacak ürünler arasında her ihtiyaca uygun birçok ürün yer alıyor. Alışverişseverlerin listesini dolduran ürünler arasında elektronik ürünlerden, mutfak malzemelerine birçok ürün yer alıyor. Peki, 18 - 22 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, BİM aktüel Salı ve Cuma indirimleri!