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BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayında! 15 - 18 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta listesi
Giriş Tarihi: 11.04.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
22:27
BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayında! 15 - 18 Nisan BİM aktüel ürünler neler? İşte, yeni hafta listesi
BİM marketlerin yeni hafta aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 15 - 18 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesi alışverişseverlerle buluştu. Bu haftanın dikkat çeken fırsatları arasında elektronik ürünlerden ev eşyalarına kadar birçok seçenek yer alıyor. Peki, BİM 15 - 18 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var?