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Haberler Yaşam BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 15 - 18 Nisan BİM aktüel ürünleri neler? İşte, yeni indirimler!
Giriş Tarihi: 13.04.2025 01:04 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 01:06

BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 15 - 18 Nisan BİM aktüel ürünleri neler? İşte, yeni indirimler!

BİM marketlerin yeni hafta aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 15 - 18 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesi alışverişseverlerle buluştu. Bu haftanın dikkat çeken fırsatları arasında elektronik ürünlerden ev eşyalarına kadar birçok seçenek yer alıyor. Peki, BİM 15 - 18 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var?

BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 15 - 18 Nisan BİM aktüel ürünleri neler? İşte, yeni indirimler!

BİM'in 15 Nisan Salı günü raflarda yerini alacak yeni aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da uygun fiyatlı birçok ürün kampanya listesinde yer aldı. Mutfak ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar birçok kategoride indirim dikkat çekiyor. İşte, 15 - 18 Nisan BİM aktüel kataloğu ve bu haftanın öne çıkanları…

BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 15 - 18 Nisan BİM aktüel ürünleri neler? İşte, yeni indirimler!

15 NİSAN SALI 2025 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER

  • TOZ DETERJAN 319 TL
  • ISLAK HAVLU 49,75 TL
  • MASAJ SABUNU 49 TL
  • MASKARA 209 TL
  • FONDÖTEN 279 TL
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BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 15 - 18 Nisan BİM aktüel ürünleri neler? İşte, yeni indirimler!
  • AZ ŞEKERLİ GAZOZ 49,50 TL
  • PATATES CİPS ÇEŞİTLERİ 35 TL
  • BARDAK POŞET ÇAY 125 TL
BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 15 - 18 Nisan BİM aktüel ürünleri neler? İşte, yeni indirimler!
  • SİYAH ZEYTİN 169 TL
  • REÇEL ÇEŞİTLERİ 59,50 TL
  • AYÇİÇEK YAĞI 305 TL
BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 15 - 18 Nisan BİM aktüel ürünleri neler? İşte, yeni indirimler!

18 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER NELER? 👉