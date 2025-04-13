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BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 15 - 18 Nisan BİM aktüel ürünleri neler? İşte, yeni indirimler!
Giriş Tarihi: 13.04.2025 01:04
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
01:06
BİM aktüel yeni hafta kataloğuna göz at! 15 - 18 Nisan BİM aktüel ürünleri neler? İşte, yeni indirimler!
BİM marketlerin yeni hafta aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 15 - 18 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesi alışverişseverlerle buluştu. Bu haftanın dikkat çeken fırsatları arasında elektronik ürünlerden ev eşyalarına kadar birçok seçenek yer alıyor. Peki, BİM 15 - 18 Nisan aktüel kataloğunda hangi ürünler var?