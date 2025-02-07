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BİM aktüel yeni hafta! Wag maşa ve kablosuz süpürge geliyor! BİM aktüel 11-12 ve 14 Şubat fırsatları!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
16:13
BİM aktüel yeni hafta! Wag maşa ve kablosuz süpürge geliyor! BİM aktüel 11-12 ve 14 Şubat fırsatları!
BİM aktüel kataloğunda yeni haftanın fırsat ürünleri belli oldu! Salı, Çarşamba ve Cuma indirimleriyle aktüel satışı yapan zincir markette bu hafta alışverişseverlerin ilgisini cezbedecek birçok ürün yer alıyor. Full otomatik kahve makinesi, kazanlı ütü, çift kapaklı buzdolabı ve elektrikli güveç gibi birçok ürün satışa sunuluyor. Peki, BİM yeni hafta aktüel ürünler neler? İşte, BİM aktüel 11-14 Şubat kataloğu!