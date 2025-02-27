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BİM AKTÜEL YENİ KATALOG YAYINDA! BİM aktüel Mart ayının ilk indirimleri! Takı çantası, lip gloss, makyaj fırça seti...
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
10:34
BİM AKTÜEL YENİ KATALOG YAYINDA! BİM aktüel Mart ayının ilk indirimleri! Takı çantası, lip gloss, makyaj fırça seti...
BİM aktüel 4 Mart'tan itibaren geçerli olacak indirimlerini yeni hafta kataloğuyla duyurdu. Yeni haftaya yeni ürünler listesiyle başlayan zincir markette kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine, mutfak ihtiyaçlarından daha fazlasına ürünler sıralandı. Peki, BİM aktüel yeni hafta kataloğunda neler var, indirimli mi? İşte, 4 Mart'tan itibaren geçerli indirimli ürünler listesi...