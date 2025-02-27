BİM AKTÜEL YENİ KATALOG YAYINDA! BİM aktüel Mart ayının ilk indirimleri! Takı çantası, lip gloss, makyaj fırça seti...

BİM aktüel Mart ayının ilk indirimleri belli oldu! 4 Mart'tan itibaren satışta olacak ürünler arasında temizlik malzemeleri ve gıda ürünleri yerini alırken, makyaj bazı, makyaj fırçası seti, takı çantası, saç bandı ve bileklik seti gibi birçok ürün listeye damga vurdu. İşte, 4 Mart BİM aktüel ürünler!