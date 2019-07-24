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  • BİM’de bu hafta büyük sürpriz! 26 Temmuz BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı

’de bu hafta büyük sürpriz! 26 Temmuz ürünleri kataloğu yayınlandı

Birçok kişinin merakla beklediği yeni hafta kataloğu yayınlandı. marketler zinciri resmi internet sitesi üzerinden gelecek hafta satışa sunacağı tüm ürünlerin listesini duyurdu. Özellikle ev hanımları tarafından her hafta büyük ilgiyle takip edilen aktüel ürünler listesinin yeni hafta kataloğunu bu başlık altından öğrenebileceksiniz. 26 Temmuz Cuma ürünleri kataloğu tam sayfa halini hemen inceleyebilirsiniz. BİM aktüel ürünlerine sahip olmak için belirtilen tarihte en yakın markete gidebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.07.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 12:04
BİM’de bu hafta büyük sürpriz! 26 Temmuz BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

BİM’de bu hafta büyük sürpriz! 26 Temmuz BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan , portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

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BİM’de bu hafta büyük sürpriz! 26 Temmuz BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı

, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 ( 20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM’de bu hafta büyük sürpriz! 26 Temmuz BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı
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BİM’de bu hafta büyük sürpriz! 26 Temmuz BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı
BİM’de bu hafta büyük sürpriz! 26 Temmuz BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı
BİM’de bu hafta büyük sürpriz! 26 Temmuz BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı
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