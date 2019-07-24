BİM’de bu hafta büyük sürpriz! 26 Temmuz BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı

Birçok kişinin merakla beklediği yeni hafta kataloğu yayınlandı. BİM marketler zinciri resmi internet sitesi üzerinden gelecek hafta satışa sunacağı tüm ürünlerin listesini duyurdu. Özellikle ev hanımları tarafından her hafta büyük ilgiyle takip edilen aktüel ürünler listesinin yeni hafta kataloğunu bu başlık altından öğrenebileceksiniz. 26 Temmuz Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğu tam sayfa halini hemen inceleyebilirsiniz. BİM aktüel ürünlerine sahip olmak için belirtilen tarihte en yakın markete gidebilirsiniz.