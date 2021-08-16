BİM'de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler listesi yayında! BİM 17-20 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başlıyor!

Günde binlerce ziyaretçisi bulunan BİM market zincirinin indirimli katalog ürünleri, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünlerde bu hafta; not defteri, matara, sırt çantası, kalemlik, çizim seti, renkli fotokopi kağıdı gibi kırtasiye ürünleri yer alıyor. Öte yandan; ofis sandalyesi, katlanır metal çalışma masası gibi kullanım araçları da BİM aktüel ürünler arasında yerini alıyor. Peki; BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 17-20 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu!