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Haberler Yaşam BİM'de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler listesi yayında! BİM 17-20 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başlıyor!
Giriş Tarihi: 16.08.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 16:37

BİM'de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler listesi yayında! BİM 17-20 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başlıyor!

Günde binlerce ziyaretçisi bulunan BİM market zincirinin indirimli katalog ürünleri, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünlerde bu hafta; not defteri, matara, sırt çantası, kalemlik, çizim seti, renkli fotokopi kağıdı gibi kırtasiye ürünleri yer alıyor. Öte yandan; ofis sandalyesi, katlanır metal çalışma masası gibi kullanım araçları da BİM aktüel ürünler arasında yerini alıyor. Peki; BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 17-20 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu!

BİM aktüel ürünler listesi yayında! BİM 17-20 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başlıyor!

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. BİM aktüel ürünler listesine göre; bu hafta pek çok alanda pek çok indirim olacak. Her eve ve her cebe hitap eden ürünlerde çeşitlilik olurken Salı ve Cuma günleri ürünler indirimli fiyatları ile raflarda yerini alacak. İşte BİM 17-20 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu.

BİM aktüel ürünler listesi yayında! BİM 17-20 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başlıyor!
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BİM aktüel ürünler listesi yayında! BİM 17-20 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başlıyor!
BİM aktüel ürünler listesi yayında! BİM 17-20 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başlıyor!
BİM aktüel ürünler listesi yayında! BİM 17-20 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başlıyor!
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