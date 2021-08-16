BİM'de bu hafta neler var? BİM aktüel ürünler listesi yayında! BİM 17-20 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başlıyor!

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. BİM aktüel ürünler listesine göre; bu hafta pek çok alanda pek çok indirim olacak. Her eve ve her cebe hitap eden ürünlerde çeşitlilik olurken Salı ve Cuma günleri ürünler indirimli fiyatları ile raflarda yerini alacak. İşte BİM 17-20 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu.