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Haberler Yaşam Bin 200 kişiye mezar olmuştu: Hatay’da 600 Evler Sitesi’nin son hali yürek sızlattı!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 11:45

Bin 200 kişiye mezar olmuştu: Hatay’da 600 Evler Sitesi’nin son hali yürek sızlattı!

Hatay, asrın felaketinde en büyük yıkımı aldı. On binlerce binanın yıkıldığı şehirde 25 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Antakya'da bulunan 600 Evler Sitesi'nde de yaklaşık bin 200 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İşte onlarca hayatın, hayalin ve umudun yarım kaldığı o sitede enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Siteden geriye, boş bir arazi ve eski günlere ait tabela kaldı…

İHA
Bin 200 kişiye mezar olmuştu: Hatay’da 600 Evler Sitesi’nin son hali yürek sızlattı!

Tarihler, 6 Şubat 2023'ü gösterdiğinde Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili salladı. En büyük yıkımı ise Hatay aldı.

Bin 200 kişiye mezar olmuştu: Hatay’da 600 Evler Sitesi’nin son hali yürek sızlattı!

On binlerce binanın yerle bir olduğu şehirde 25 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Asrın felaketinin yerle bir ettiği Antakya ilçesinde bulunan 600 Evler Sitesi de yaklaşık bin 200 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Bin 200 kişiye mezar olmuştu: Hatay’da 600 Evler Sitesi’nin son hali yürek sızlattı!

SANİYELER İÇİNDE YERLE BİR OLDU!

Depremin ilk saniyelerinde yüzde 80'i yıkılan siteden geriye kalan konutlar ise ağır hasarlı olmasın sebebiyle iş makineleriyle yıkıldı. Depremlerin üzerinden bir yıl geçmesiyle 600 Evler Sitesi'nden geride eski günlere ait sadece sitenin tabelası kaldı.

Bin 200 kişiye mezar olmuştu: Hatay’da 600 Evler Sitesi’nin son hali yürek sızlattı!

"50 KİŞİYİ BİRDEN KAYBETTİM"

10 yıldır 600 Evler Sitesi'ne yakın bir noktada kebapçılık yapan 37 yaşındaki Muhsin Bekçi, "Sallantılar hızlanmaya, şiddetlenmeye başladı ve sonra patlama sesi geldi. Her yer yıkılmaya başladı. Buradaki yapılar çok eskiydi. Bütün binalar 1990 yılı öncesi binalardı. Bulunduğumuz alandaki binalar daha yeniydi.

Bin 200 kişiye mezar olmuştu: Hatay’da 600 Evler Sitesi’nin son hali yürek sızlattı!

Yeni binalar yıkılmazken diğer binaların yüzde 80'i yıkıldı ve binlerce insan öldü. Sağlam olan bloklardaki insanlar kurtarılırken diğer bloktaki insanlar hayatını kaybetti. Benim bu siteye yakın kebapçı dükkanım vardı ama depremde yıkıldı. Bu sitede tanıdığım 50 kişi hayatını kaybetti. Burada 600 konutlarından sadece geriye tabelası ve bomboş bir arazi kaldı" dedi.

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