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Bin 200 kişiye mezar olmuştu: Hatay’da 600 Evler Sitesi’nin son hali yürek sızlattı!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 11:45
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
11:45
Bin 200 kişiye mezar olmuştu: Hatay’da 600 Evler Sitesi’nin son hali yürek sızlattı!
Hatay, asrın felaketinde en büyük yıkımı aldı. On binlerce binanın yıkıldığı şehirde 25 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Antakya'da bulunan 600 Evler Sitesi'nde de yaklaşık bin 200 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İşte onlarca hayatın, hayalin ve umudun yarım kaldığı o sitede enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Siteden geriye, boş bir arazi ve eski günlere ait tabela kaldı…