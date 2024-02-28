Bin 200 kişiye mezar olmuştu: Hatay’da 600 Evler Sitesi’nin son hali yürek sızlattı!

Yeni binalar yıkılmazken diğer binaların yüzde 80'i yıkıldı ve binlerce insan öldü. Sağlam olan bloklardaki insanlar kurtarılırken diğer bloktaki insanlar hayatını kaybetti. Benim bu siteye yakın kebapçı dükkanım vardı ama depremde yıkıldı. Bu sitede tanıdığım 50 kişi hayatını kaybetti. Burada 600 konutlarından sadece geriye tabelası ve bomboş bir arazi kaldı" dedi.