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Binbir surat sesiyle dolandırdı: Sekreter de oldu turizmci de tatlıcı da!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
16:28
Binbir surat sesiyle dolandırdı: Sekreter de oldu turizmci de tatlıcı da!
Sesini değiştirme yeteneği ile kendisini önce 'sekreter', sonra 'turizmci' ve son olarak da 'tatlıcı' olarak tanıtan dolandırıcı, son işinde yakayı ele verdi. 25 ilde çok sayıda dolandırıcılık olayından aranan, Denizli'deki ilk vurgunundan 24 saat geçmeden yakalanan şüphelinin adliyeye sevkinde verdiği cevap ise pes dedirtti!