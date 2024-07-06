Binbir surat sesiyle dolandırdı: Sekreter de oldu turizmci de tatlıcı da!

Birçok restoranı aynı şekilde arayan sözde turizmci Murat Ç., getireceği kafilenin yemeklerin yanında yalnızca Antep baklavası yediğini, bu nedenle tatlıların Gaziantep'ten gelmesi gerektiğini vurguladı.

Murat Ç., talebini kabul eden işletme sahibine Gaziantep'ten sürekli sipariş verdikleri sözde bir Antep baklavacısının numarasını verdi. İşletme sahibi H.A.'nın telefonunu açan Murat Ç., bu kez de kendisini 'tatlıcı' olarak tanıtarak, 59 bin TL'lik sipariş aldı. Parayı da peşin ödeyen işletme sahibi H.A, rezervasyon günü geldiğinde ise neye uğradığını anlayamadı. Hem tatlılar hem de turist kafilesinin gelmediği restoran işletmecisi H.A, jandarmaya ihbarda bulundu.