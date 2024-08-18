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Giriş Tarihi: 18.08.2024 21:30 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 21:34

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Bingöl deprem mi oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç, merkez üssü neresi?

Bingöl deprem haberi son dakika gündeminde. Afad canlı verileri ile son dakika depremlerinin kaydedildiği listede anlık olarak Bingöl deprem haberi araştırılıyor. Son zamanlarda irili ufaklı birçok depremin meydana geldiği Türkiye'de son olarak Bingöl depreminin ayrıntıları araştırılıyor. Peki, Bingöl deprem mi oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç, merkez üssü neresi? İşte, ayrıntılar…

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Bingöl deprem mi oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç, merkez üssü neresi?

Afad son dakika bilgisi ile Bingöl deprem haberi araştırılıyor. Bölge halkının yakından takip ettiği deprem haberinin ayrıntıları belli oldu. Bingöl'ün Karlıova merkez üssünde meydana gelen deprem bölgede yaşayanlar tarafından paniğe neden olurken, depreme dair ayrıntılar afad tarafından açıklandı. Peki, Bingöl depreminin şiddeti ve büyüklüğü kaç?

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Bingöl deprem mi oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç, merkez üssü neresi?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: BİNGÖL'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 18 Ağustos 2024 Pazar günü saat 21.15''te Bingöl'de bir deprem meydana geldi.

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BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Bingöl deprem mi oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç, merkez üssü neresi?

#DEPREM
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-08-18
Saat:21:15:19 TSİ
Enlem:39.33361 N
Boylam:41.14 E
Derinlik:7.01 km

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Bingöl deprem mi oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç, merkez üssü neresi?

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BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Bingöl deprem mi oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç, merkez üssü neresi?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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