BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Bingöl deprem mi oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç, merkez üssü neresi?

Afad son dakika bilgisi ile Bingöl deprem haberi araştırılıyor. Bölge halkının yakından takip ettiği deprem haberinin ayrıntıları belli oldu. Bingöl'ün Karlıova merkez üssünde meydana gelen deprem bölgede yaşayanlar tarafından paniğe neden olurken, depreme dair ayrıntılar afad tarafından açıklandı. Peki, Bingöl depreminin şiddeti ve büyüklüğü kaç?