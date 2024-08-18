Giriş Tarihi: 18.08.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
21:34
BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA | Afad duyurdu! Bingöl deprem mi oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç, merkez üssü neresi?
Bingöl deprem haberi son dakika gündeminde. Afad canlı verileri ile son dakika depremlerinin kaydedildiği listede anlık olarak Bingöl deprem haberi araştırılıyor. Son zamanlarda irili ufaklı birçok depremin meydana geldiği Türkiye'de son olarak Bingöl depreminin ayrıntıları araştırılıyor. Peki, Bingöl deprem mi oldu, büyüklüğü ve şiddeti kaç, merkez üssü neresi? İşte, ayrıntılar…