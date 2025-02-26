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Haberler Yaşam Bingöl iftar vakti 2025: Bingöl İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 11:38

Bingöl iftar vakti 2025: Bingöl İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Bingöl iftar vakti ve sahur saati için araştırmalar hız kazanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il İmsakiye takvimi ile detaylar belli oldu. Oruç ibadetini farzlarına uygun şekilde yerine getirmek oldukça mühimdir. Buna ek olarak niyet etme ve oruç açma vakitlerini de iyi bilmek gerekir. Bu noktada yanıt arayan Bingöl'de sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusu Bingöl İmsakiye ile yanıt buldu. İşte 2025 il il İmsakiye ile 29 günlük Bingöl iftar vakti listesi…

Bingöl iftar vakti 2025: Bingöl İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Camiler Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte mahyalarla donatıldı. Tüm İslam alemi bu mübarek günü karşılamak için heyecanla beklerken il il İmsakiye ile imsak ve iftar vakitleri de belli oldu. İkamet ettiği ildeki sahur ve iftar saatleri için sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusuna yanıt arayan vatandaşlar Diyanet'in yayınladığı listeyi inceliyor. İşte 2025 Bingöl İmsakiye ile Bingöl iftar vakti hakkında ayrıntılar.

Bingöl iftar vakti 2025: Bingöl İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

BİNGÖL İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart Cumartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:22

İftar Vakti: 18:17

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:21

İftar Vakti: 18:18

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:19

İftar Vakti: 18:19

4 Mart Salı

Sahur (İmsak) Vakti: 05:18

İftar Vakti: 18:20

5 Mart Çarşamba

Sahur (İmsak) Vakti: 05:16

İftar Vakti: 18:21

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Bingöl iftar vakti 2025: Bingöl İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

BİNGÖL TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Bingöl için ilk teravih vakti 19:32 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 19:33

2 Mart Pazar: 19:35

3 Mart Pazartesi: 19:36

4 Mart Salı: 19:37

5 Mart Çarşamba: 19:38

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Bingöl iftar vakti 2025: Bingöl İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

Ramazanda oruç tutmak hakkındaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:

(Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesai]

(Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü Teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur.) [Buhari]

(Ramazan ayı gelince, "Ey hayır ehli, hayra koş! Şer ehli, sen de kötülüklerden el çek" denir.) [Nesai]

(Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır.) [Taberani]

(Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.) [İbni Ebiddünya]

(Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istigfar etmelerini emreder.) [Deylemi]

Bingöl iftar vakti 2025: Bingöl İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün | 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı 2. Gün | 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı 3. Gün | 1 Nisan Salı 2025

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