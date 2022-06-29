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Haberler Yaşam Bingöl Piknik Alanları 2023 - Bingöl'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 10:46

Bingöl Piknik Alanları 2023 - Bingöl'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok kişi kendisini doğada bulur. Özellikle yoğun iş temposundan uzaklaşmak isteyen kişiler, farklı mesire alanlarına yönelir. Bingöl çevresinde yaşayan kişilerin faydalanabileceği çok sayıda mesire alanı vardır. Ailesiyle, arkadaşlarıyla veya sevdikleriyle hoş ve kaliteli zaman geçirmek isteyenler, bu mesire alanlarını tercih edilebilir. Bingöl piknik alanları yazımızda sizler için ideal mesire alanlarına yer verdik. Bingöl Piknik Alanları, Bingöl Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımızda sizlerle.

Bingöl Piknik Alanları 2023 - Bingöl’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak isteyenlerin tercih edebileceği aktivitelerden birisi de pikniktir. Hemen hemen birçok yerde bulunan mesire alanları, piknik yapmak isteyenler için son derece idealdir. Bu mesire alanlarında, piknik dışında farklı aktivitelerin de yapıldığı görülür. Doğa ile baş başa, sakin ve huzurlu vakit geçirmek isteyenler için mesire alanları iyi bir seçenektir. Bingöl ilinde yaşayan ve sevdikleriyle piknik yapmak isteyen kişiler için pek çok piknik yeri bulunur. Ülkenin doğusunda yer alan Bingöl, çok sayıda mesire alanına sahip bir mekândır. Şehrin farklı bölgelerinde bulunan mesire alanlarını, özellikle kafa dinlemek isteyen kişiler tercih edebilir. Bingöl piknik alanları yazımızda sizler için birbirinden güzel mesire alanlarına yer verdik.

Bingöl Piknik Alanları 2023 - Bingöl’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bingöl Piknik Alanları

Bingöl piknik alanları yazımızda ilk sırada yer alan DSİ Dinlenme Parkı, şehir merkezine bağlı Saray mahallesinin içerisinde bulunur. Merkeze 3 km uzaklıkta olan bu mesire alanı, sevdiklerinizle güzel ve eğlenceli bir gün geçirebilmenize yardımcı olur. Ailesiyle veya arkadaşlarıyla piknik yapmak isteyen kişiler, bu sakin ve kafa dinlendirici yeri tercih edebilir. Şehir merkezine yakın bir diğer piknik alanı olan Abdulkadir Sarı Dinlenme Parkı, sevdiklerinizle güzel vakit geçirebilmenize olanak sağlar. Burada piknik alanlarının yanı sıra, kafe gibi farklı imkanlar da vardır.

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Bingöl Piknik Alanları 2023 - Bingöl’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bingöl Piknik Yerleri

Bingöl'de bulunan piknik yerleri sıklıkla merak edilmiştir. Kirazlı Bahçe Aile Piknik Alanı, sevdiklerinizle doyasıya keyifli vakit geçirebileceğiniz bir mekân olarak karşımıza çıkmakta. Şehrin merkezinde bulunan bu piknik yerinde piknik yapmak mümkündür. Bir diğer piknik yeri olan Çapakçur Vadisi, şehrin merkezinde bulunur. Hasbahçem Piknik Alanı ve Restoranı, tercih edebileceğiniz bir diğer mekândır. Havuzu bulunan bu piknik alanında aynı zamanda piknik alanı da vardır.

Bingöl Piknik Alanları 2023 - Bingöl’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bingöl Mesire Alanları

Bingöl'de yaşayan ve sevdikleriyle güzel vakit geçirmek isteyen kişiler için tercih edilebilecek pek çok yer vardır. Yüzen Adalar Tabiat Parkı, Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan, piknik yapmak için oldukça ideal bir mekândır. Bu adanın girişinde bulunan gölet, gidenlerin doğaüstü bir manzarayla karşılaşmasını sağlıyor. Piknik yapmaya uygun bir ortamı olan bu mekân, hoş kareler yakalamanıza da imkân tanıyor. Kent Ormanı, şehrin merkezinde yer alan bir diğer piknik alanıdır. Sevdikleriyle eğlenceli vakit geçirmek isteyen kişiler bu mesire alanlarını tercih edebilir.

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