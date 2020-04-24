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ve imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bingöl ve Erzincan’da sahur ve iftar saati kaçta?

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının gelmesiyle islam dünyası tatlı telaş yaşıyor. Bire bin kazandıran bu mübarek günlerde Müslümanlar yerine getirecekleri oruç ibadetine dair heyecanın yanı sıra merak imsakiye ile sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Bu bağlamda ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan ve sahur ve iftar vakitlerine yönelik detaylı araştırmalar, bugün itibarıyla hız kazanırken '' Bingöl ve Erzincan'da sahur ve iftar saati kaçta?'' sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesinde 2020 Bingöl ve Erzincan'da sahur- iftar saati belli oldu. İşte, imsakiye takvimiyle birlikte Bingöl ve Erzincan iftar saati vakitleri…

Giriş Tarihi: 24.04.2020 14:53 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 15:25
Bingöl ve Erzincan imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bingöl ve Erzincan’da sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar sofraları kurulmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar vakitlerini araştırıyor. ve 'da yaşayan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan sahur ve iftar saatlerine bakıyor. Yine ibadetlerle dualarla geçirilecek olan Ramazan ayında 2020 Bingöl ve Erzincan sahur- iftar vaktini Diyanet açıkladı. Buna göre Bingöl ve Erzincan'da sahur kaçta olacak ve iftar saat kaçta yapılacak? Sorusunun yanıtı belli oldu. Peki imsakiyesine göre Bingöl ve Erzincan'da sahur ve iftar saati kaçta? İşte bilgiler…

BİNGÖL VE ERZİNCAN İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ!

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saatleri merak ediyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 24 Mayıs 2020 Cuma günü başladı. Doğu Anadolu illerimizden Bingöl, Erzincan'da sahur ve iftar saati kaçta? Sorusunun yanıtı belli oldu. İşte Diyanet'in takvimine göre, Bingöl ve Erzincan Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.

Bingöl ve Erzincan imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bingöl ve Erzincan’da sahur ve iftar saati kaçta?

BİNGÖL SAHUR VE İFTAR VAKTİ: BİNGÖL İFTAR SAATİ KAÇTA?

'de mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19.10'da okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Bingöl'de yatsı namazı saati ise 20.35

ERZİNCAN'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ: ERZİNCAN İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

'da mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19.16'da okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Erzincan'da yatsı namazı saati ise 20.42

BİNGÖL'DE İFTARA NE KADAR KALDI? TIKLAYINIZ

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Bingöl ve Erzincan imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bingöl ve Erzincan’da sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCA NİYET NASIL EDİLİR?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Bingöl ve Erzincan imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bingöl ve Erzincan’da sahur ve iftar saati kaçta?
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Bingöl ve Erzincan imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bingöl ve Erzincan’da sahur ve iftar saati kaçta?
Bingöl ve Erzincan imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bingöl ve Erzincan’da sahur ve iftar saati kaçta?
Bingöl ve Erzincan imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bingöl ve Erzincan’da sahur ve iftar saati kaçta?
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