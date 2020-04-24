Bingöl ve Erzincan imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bingöl ve Erzincan’da sahur ve iftar saati kaçta?

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının gelmesiyle islam dünyası tatlı telaş yaşıyor. Bire bin kazandıran bu mübarek günlerde Müslümanlar yerine getirecekleri oruç ibadetine dair heyecanın yanı sıra merak imsakiye ile sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Bu bağlamda ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Bingöl ve Erzincan sahur ve iftar vakitlerine yönelik detaylı araştırmalar, bugün itibarıyla hız kazanırken '' Bingöl ve Erzincan'da sahur ve iftar saati kaçta?'' sorusuna yanıt aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesinde 2020 Bingöl ve Erzincan'da sahur- iftar saati belli oldu. İşte, 2020 Ramazan imsakiye takvimiyle birlikte Bingöl ve Erzincan iftar saati vakitleri…