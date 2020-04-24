Bingöl ve Erzincan imsakiye ile iftar vakti! 2020 Bingöl ve Erzincan’da sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahur ve iftar sofraları kurulmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutacak olan vatandaşlar Ramazan imsakiye vakitlerini araştırıyor. Bingöl ve Erzincan'da yaşayan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan sahur ve iftar saatlerine bakıyor. Yine ibadetlerle dualarla geçirilecek olan Ramazan ayında 2020 Bingöl ve Erzincan sahur- iftar vaktini Diyanet açıkladı. Buna göre Bingöl ve Erzincan'da sahur kaçta olacak ve iftar saat kaçta yapılacak? Sorusunun yanıtı belli oldu. Peki 2020 Ramazan imsakiyesine göre Bingöl ve Erzincan'da sahur ve iftar saati kaçta? İşte bilgiler…

BİNGÖL VE ERZİNCAN İMSAKİYE İLE İFTAR VAKTİ!

On bir ayın sultanı Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saatleri merak ediyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı 24 Mayıs 2020 Cuma günü başladı. Doğu Anadolu illerimizden Bingöl, Erzincan'da sahur ve iftar saati kaçta? Sorusunun yanıtı belli oldu. İşte Diyanet'in takvimine göre, Bingöl ve Erzincan Ramazan imsakiyesini haberimizde bulabilirsiniz.