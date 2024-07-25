Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bingöl'de bıçaklı saldırıya uğrayanlar konuştu! Otobüs durağına kaçtım oradan…
Giriş Tarihi: 25.07.2024 20:38 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 20:38

Bingöl'de bıçaklı saldırıya uğrayanlar konuştu! Otobüs durağına kaçtım oradan…

Türkiye'nin kanını donduran olay Bingöl'de yaşanmıştı… Bıçaklı saldırıya uğradıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen yaralılar, tedavi gördükleri hastanede yaşadıklarını korkunç dakikaları anlattı: Beni arkamdan bıçakladım. Otobüs durağına kaçtım, oradan…

AA
Bingöl’de bıçaklı saldırıya uğrayanlar konuştu! Otobüs durağına kaçtım oradan…

Bahçelievler Mahallesi eski hal mevkisinde dün madde bağımlısı olduğu belirtilen 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu'nun gerçekleştirdiği, 4 kişinin öldüğü bıçaklı saldırıda yaralanan 5 kişiden 4'ünün Bingöl Devlet Hastanesinde, 1'inin de Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Bingöl’de bıçaklı saldırıya uğrayanlar konuştu! Otobüs durağına kaçtım oradan…

Bıçaklı saldırıya uğradıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen ve Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Ahmet Güzel (54), gazetecilere, eski Yenişehir Karakolu binası önünden geçtiği sırada tanımadığı bir kişinin arkasından geldiğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bingöl’de bıçaklı saldırıya uğrayanlar konuştu! Otobüs durağına kaçtım oradan…

Güzel, "Arkamdan beni bıçakladı. Şuurumu kaybettim. Şuurum yerinde olmadığı için otobüs durağına doğru kaçtım. Durakta durdum.

Bingöl’de bıçaklı saldırıya uğrayanlar konuştu! Otobüs durağına kaçtım oradan…

Oradan da sağlık ocağına gittim. Bana pansuman yaptılar. Ardından ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirdiler." dedi.

Bingöl’de bıçaklı saldırıya uğrayanlar konuştu! Otobüs durağına kaçtım oradan…

Evli ve 5 çocuk babası Güzel, kendisine saldıran kişiyi tanımadığını, daha önce kendisini hiç görmediğini belirtti.

SON DAKİKA