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Bingöl'de bıçaklı saldırıya uğrayanlar konuştu! Otobüs durağına kaçtım oradan…
Giriş Tarihi: 25.07.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
20:38
Bingöl'de bıçaklı saldırıya uğrayanlar konuştu! Otobüs durağına kaçtım oradan…
Türkiye'nin kanını donduran olay Bingöl'de yaşanmıştı… Bıçaklı saldırıya uğradıkları anlar güvenlik kamerasınca kaydedilen yaralılar, tedavi gördükleri hastanede yaşadıklarını korkunç dakikaları anlattı: Beni arkamdan bıçakladım. Otobüs durağına kaçtım, oradan…