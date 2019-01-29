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'de fotosafariye yakalanan inanılmaz güzellikler

İlk kez 'de düzenlenen ve 3 gün süren "1. 'de dereceye giren fotoğraflar kentin güzelliklerini ortaya çıkardı. İşte bakmaya doyamayacağınız o fotoğraflar...

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 29.01.2019 17:46 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 17:49
Bingöl'de fotosafariye yakalanan inanılmaz güzellikler

'de ilk defa 'de düzenlenen ve 3 gün süren "1. ' kapsamında çekilip, dereceye giren fotoğraflar belirlenirken, ortaya çıkan görseller kentin güzelliklerini ortaya çıkardı.

Bingöl'de fotosafariye yakalanan inanılmaz güzellikler

'de ilk kez 'de düzenlenen ve yurt içinden, yurt dışından 529 fotoğrafçının katıldığı 3 gün süren 'Bingöl 1. ' yarışması tamamlandı.

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Bingöl'de fotosafariye yakalanan inanılmaz güzellikler

Valilik, Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı ve Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü tarafından (BİFSAK) organize edilen yarışmada birinci Ebubekir Bürçün'in çektiği kekliklerle kentin fotoğrafı seçildi...

Bingöl'de fotosafariye yakalanan inanılmaz güzellikler

Yarışmada ikinci Levent Ateş'in çektiği yaşam fotoğrafı ve üçüncü de İlyas Malçok'un çektiği keçi ile sahibinin yer aldığı fotoğraf oldu.

Bingöl'de fotosafariye yakalanan inanılmaz güzellikler

Öte yandan yarışma kapsamında birçok katılımcı ise özel ödül aldı.

Bingöl'de fotosafariye yakalanan inanılmaz güzellikler

Yarışmada çekilen ve dereceye giren fotoğrafları ise valilik tarafından yayınlandı.

Bingöl'de fotosafariye yakalanan inanılmaz güzellikler

'ün tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini gelecek nesillere aktarabilmek ve kentin fotoğraf arşivini oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışma çekilen fotoğraflar ise kentin güzelliğini ayrı bir şekilde ortaya çıkardı.

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