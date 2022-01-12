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Haberler Yaşam Bingöl’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Bingöl’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 08:39 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 08:39

Bingöl’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Bingöl’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son dakika açıklamaları ve uyarıları sonrasında yurdun bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bu illerimiz arasında yer alan Bingöl'de ise eğitim - öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği merak konusu olarak öğrenci, öğretmen ile veliler tarafından "Bugün Bingöl'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Bingöl'de okullar tatil mi, kar tatili var mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Bingöl’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Bingöl’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

2022 Ocak ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde kış mevsimi ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarıların sonrasında yeni ilk kar yağan illerinden biri de Bingöl oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle kar tatili olup olmayacağı merak konusu olurken "Bugün Bingöl'de okullar tatil mi, kar tatili var mı?" sorularına cevap aranmaya devam ediyor.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Son dakika Bingöl'de okullar tatil mi sorusu cevabı diğer tüm detaylar şöyle;

Bingöl’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Bingöl’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

KARLIOVA'DA EĞİTİME 2 GÜN KAR ENGELİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

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Bingöl’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Bingöl’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı.

Bingöl’de okullar tatil mi? 12 Ocak 2022 bugün Bingöl’de kar tatili var mı, okullar kaç gün kapalı?

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.

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