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Binlerce kişi ona dokunmak için yarıştı! Türbeye defnedildi...

'nun Gerede ilçesinde, 103 yaşında yaşamını yitiren, Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf , son yolculuğuna uğurlandı. Şengönül, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı kararıyla daha önce ölmesi halinde defnedilmesine karar verilen Aşağı Tekke Camii içinde bulunan türbe haziresinde toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 25.12.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 16:05
Binlerce kişi ona dokunmak için yarıştı! Türbeye defnedildi...

Gerede'de yaşayan, Osmanlı dönemi son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf dün evinde yaşamını yitirdi. 103 yaşında hayata gözlerini yuman Şengönül için Gerede merkezinde bulunan Yeni Camii'de cenaze töreni düzenlendi.

Binlerce kişi ona dokunmak için yarıştı! Türbeye defnedildi...

İlçede yaptığı 35 yıllık imamlık görevinin ardından hayatının geri kalanını dini hizmetlere adayan 'ün cenaze törenine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şengönül'ün tabutu defnedileceği yere kadar omuzlarda taşındı.

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Binlerce kişi ona dokunmak için yarıştı! Türbeye defnedildi...

Cenaze törenine katılanlar tabutu taşımak için birbiriyle yarıştı. Zaman zaman tabut taşındığı sırada izdiham yaşandı.

Binlerce kişi ona dokunmak için yarıştı! Türbeye defnedildi...

TÜRBEYE DEFNEDİLDİ

Yusuf Şengönül cenazesi, Aşağı Tekke Cami'nin içinde bulunan türbenin haziresine dualar eşliğinde defnedildi.

Binlerce kişi ona dokunmak için yarıştı! Türbeye defnedildi...

CUMHURBAŞKANLIĞI ONAYLAMIŞTI

Yusuf Şengönül, yaşadığı dönemde ilçede bulunan Aşağı Tekke Şeyh Hacı Halil Efendi Türbesi'nde defnedilme talebinde bulunmuştu. Şengönül'ün talebi Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 ay önce onaylanmıştı.

Binlerce kişi ona dokunmak için yarıştı! Türbeye defnedildi...

Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen bin 907 sayılı karar yazısında, "Yusuf Şengönül'ün vefatı halinde ili Gerede ilçesi Seviller Mahallesi'nde bulunan Aşağı Tekke Camii haziresine defnedilmesine izin verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Binlerce kişi ona dokunmak için yarıştı! Türbeye defnedildi...
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