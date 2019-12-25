Binlerce kişi ona dokunmak için yarıştı! Türbeye defnedildi...

İlçede yaptığı 35 yıllık imamlık görevinin ardından hayatının geri kalanını dini hizmetlere adayan Şengönül'ün cenaze törenine yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şengönül'ün tabutu defnedileceği yere kadar omuzlarda taşındı.