Binlerce kişi ona dokunmak için yarıştı! Türbeye defnedildi...
Binlerce kişi ona dokunmak için yarıştı! Türbeye defnedildi...
Bolu'nun Gerede ilçesinde, 103 yaşında yaşamını yitiren, Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından olarak bilinen emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı. Şengönül, yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından, Cumhurbaşkanlığı kararıyla daha önce ölmesi halinde defnedilmesine karar verilen Aşağı Tekke Camii içinde bulunan türbe haziresinde toprağa verildi.
Giriş Tarihi: 25.12.2019
16:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2019
16:05
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