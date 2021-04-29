Biontech 2. doz aşılar neden ertelendi? Biontech ikinci doz kaç gün sonra yapılır? Biontech ikinci doz aşı randevusu alma ekranı

BİONTECH 2. DOZ NEDEN ERTELENDİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, "Biontech aşısının birinci dozunun yapılmasından 12 gün sonra virüse karşı bağışıklığın oluşmaya başladığı, iki doz arasındaki sürenin ne kadar olabileceği" konusu da ele alındı. Toplantıda, Kovid-19 ile mücadele için uygulanan Biontech aşısının ikinci dozunun 6-8 hafta arayla uygulanmasına karar verildi. Bu sebeple ikinci doz için alınan mevcut randevular ertelenecek. Biontech firmasının kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'in de görüşü alındı. Bu çerçevede iki dozun uygulanması arasındaki sürenin 6 ila 8 hafta olması kararlaştırıldı.