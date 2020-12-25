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Bir anda gökyüzünde belirdi ve kayboldu! Dünya bu korkutucu olayı konuşuyor

Dünyada ilginç olaylar yaşanıyor. Bazıları gerçekten de tüyler ürpertici ve korkutucu olabiliyor. Kimine göre bu tür olayların arkasında hayaletler, uzaylılar, görünmeyen varlıklar gibi doğaüstü sebepler bulunuyor. Kimileri ise söz konusu olayların kandırmaca olduğunu veya yanlış şekilde yorumlandığını düşünüyor. Bu tartışmalar sürerken ortaya çıkan bir görüntü görenleri şaşkına çevirdi. Zambiya'nın Kitwe kentinde gökyüzünde sıra dışı görüntü belirti. Havanın kapalı ve yağmurlu olduğu bir günde, yerden neredeyse 100 metre yukarıda insana benzeyen bir şekil ortaya çıktı. Bir süre boyunca havada kalan şekil kendi kendine kayboldu.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 17:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





