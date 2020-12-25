Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bir anda gökyüzünde belirdi ve kayboldu! Dünya bu korkutucu olayı konuşuyor

Bir anda gökyüzünde belirdi ve kayboldu! Dünya bu korkutucu olayı konuşuyor

Dünyada ilginç olaylar yaşanıyor. Bazıları gerçekten de tüyler ürpertici ve korkutucu olabiliyor. Kimine göre bu tür olayların arkasında hayaletler, uzaylılar, görünmeyen varlıklar gibi doğaüstü sebepler bulunuyor. Kimileri ise söz konusu olayların kandırmaca olduğunu veya yanlış şekilde yorumlandığını düşünüyor. Bu tartışmalar sürerken ortaya çıkan bir görüntü görenleri şaşkına çevirdi. Zambiya'nın Kitwe kentinde gökyüzünde sıra dışı görüntü belirti. Havanın kapalı ve yağmurlu olduğu bir günde, yerden neredeyse 100 metre yukarıda insana benzeyen bir şekil ortaya çıktı. Bir süre boyunca havada kalan şekil kendi kendine kayboldu.

Giriş Tarihi: 25.12.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 17:26
Bir anda gökyüzünde belirdi ve kayboldu! Dünya bu korkutucu olayı konuşuyor

İnternette gerçek olduğu iddia edilen gizemli olaylara, bu olaylara ait görüntülere, videolara denk gelmişsinizdir. Zambiya'da havada bir anda ortaya çıkan insan şeklindeki gizemli görüntünün de fotoğrafları internette dolanıyor. İşte havadaki o gizemli görüntü ve gerçek olduğu iddia edilen esrarengiz olaylardan bazıları...

Bir anda gökyüzünde belirdi ve kayboldu! Dünya bu korkutucu olayı konuşuyor

ABD'li ünlü bilim adamı Boyd Bushman, Area 51'de mühendis olarak çalışırken, ele geçirilmiş uzaylılara ait olduğunu ileri sürdüğü fotoğraflar paylaştı. Bushman ABD'li yetkililer tarafından sürekli inkar edilen Area 51 merkezini gördüğünü ve orada uzaylıların yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir grup bilim insanının varlığına şahit olduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir anda gökyüzünde belirdi ve kayboldu! Dünya bu korkutucu olayı konuşuyor

Boyd Bushman çekilen fotoğrafları delil olarak göstererek kayıt altına aldığı videoda Area 51 merkezinde ele geçirilen uzaylıların 2 tür olduğuna işaret etti.

Bir anda gökyüzünde belirdi ve kayboldu! Dünya bu korkutucu olayı konuşuyor

Uzun parmaklara ve perdeli ayaklara sahip olanların "Quintumnia" adlı bir gezegenden dünyaya geldiklerini ileri sürdü.

Bir anda gökyüzünde belirdi ve kayboldu! Dünya bu korkutucu olayı konuşuyor

Bushman Nevada'daki üste çalışanların bunları 2 gruba ayırmasının nedeni olarak da birinin dünyalılara daha yakın olduğunu diğer grubun ise daha düşmanca bir tavır gösterdiğini iddia etti.

SON DAKİKA