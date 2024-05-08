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Haberler Yaşam Bir babanın en acı hatırası: Okula uğurladığı Kayra Ege’nin kaza anını kaydetmiş…
Giriş Tarihi: 08.05.2024 21:56 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 22:18

Bir babanın en acı hatırası: Okula uğurladığı Kayra Ege’nin kaza anını kaydetmiş…

Olay Antalya'da yaşandı. Okula gitmek için evinin önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Kayra Ege'ye bir otomobilin çarptığı kaza anı, oğlunun arkasından hatıra olsun diye cep telefonuyla kayıt yapan baba Halil İbrahim Yurdunkulu tarafından saniye saniye kaydedildi. Evladının aracın altında kaldığını gören Yurdunkulu, çığlıklar atarak dışarıya koştu.

DHA
Bir babanın en acı hatırası: Okula uğurladığı Kayra Ege’nin kaza anını kaydetmiş…

Feci kaza, dün saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Güvenlik İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Kayra Ege Yurdunkulu, öğle yemeği için okuldan eve geldi.

Hatıra olsun diye görüntülediği oğluna otomobilin çarpma anını kaydetti

Bir babanın en acı hatırası: Okula uğurladığı Kayra Ege’nin kaza anını kaydetmiş…

Yemeğini yedikten sonra tekrar okula gitmeye hazırlanan Kayra Ege, yolun karşısına geçmek için yaya geçidine çıktı.

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Bir babanın en acı hatırası: Okula uğurladığı Kayra Ege’nin kaza anını kaydetmiş…

Kayra Ege yaya geçidinde beklediği sırada, araçlardan biri yolun sağ şeridinde durdu.

Bir babanın en acı hatırası: Okula uğurladığı Kayra Ege’nin kaza anını kaydetmiş…

Aracın durduğunu gören Kayra Ege, koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada sol şeritten gelen Ö.K.'nın kullandığı 07 BOR 575 plakalı otomobil çarptı.

Bir babanın en acı hatırası: Okula uğurladığı Kayra Ege’nin kaza anını kaydetmiş…

BABASI, KAZA ANINA ŞAHİT OLDU ÇIĞLIK ATTI
Çocuğu okula giderken hatıra kalsın diye evinin penceresinden cep telefonuyla kaydeden Halil İbrahim Yurdunkulu, kaza anına tanıklık etti.

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