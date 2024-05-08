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Bir babanın en acı hatırası: Okula uğurladığı Kayra Ege’nin kaza anını kaydetmiş…
Giriş Tarihi: 08.05.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
22:18
Bir babanın en acı hatırası: Okula uğurladığı Kayra Ege’nin kaza anını kaydetmiş…
Olay Antalya'da yaşandı. Okula gitmek için evinin önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Kayra Ege'ye bir otomobilin çarptığı kaza anı, oğlunun arkasından hatıra olsun diye cep telefonuyla kayıt yapan baba Halil İbrahim Yurdunkulu tarafından saniye saniye kaydedildi. Evladının aracın altında kaldığını gören Yurdunkulu, çığlıklar atarak dışarıya koştu.