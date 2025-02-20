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Haberler Yaşam Bir daha ayağa kalkamaz denilmişti: Komadan çıkıp 6 yılda 55 madalya kazandı! İşte, Beyin tümörünü yenen Belgin Büyükşahin'in hikayesi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:50 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:53

Bir daha ayağa kalkamaz denilmişti: Komadan çıkıp 6 yılda 55 madalya kazandı! İşte, Beyin tümörünü yenen Belgin Büyükşahin'in hikayesi

Komadan çıkıp yeniden hayata tutunmak için büyük bir mücadele veren Belgin Büyükşahin'in başarı hikayesi duyanları derinden etkiledi. "Bir daha ayağa kalkamaz" denilen kadın sıfırdan yürümeyi ve koşmayı öğrendi. Yıllarca spordan uzak kalan Büyükşahin, 6 yılda tam 55 madalya kazanarak herkese inancın gücünü gösterdi. İşte, Büyükşahin'in duyanlara ilham olan hikayesi...

Bir daha ayağa kalkamaz denilmişti: Komadan çıkıp 6 yılda 55 madalya kazandı! İşte, Beyin tümörünü yenen Belgin Büyükşahin’in hikayesi

Konya'da beyin tümörü nedeniyle bir yıl komada kalan Belgin Büyükşahin, "Bir daha ayağa kalkamaz" denmesine rağmen hayatına yeniden yön verdi. Yürümeyi yeniden öğrenip spora dönen Büyükşahin, 6 yıl içinde 55 madalya ve kupa kazandı...

Bir daha ayağa kalkamaz denilmişti: Komadan çıkıp 6 yılda 55 madalya kazandı! İşte, Beyin tümörünü yenen Belgin Büyükşahin’in hikayesi

BİR DAHA AYAĞA KALKAMAZ DENİLMİŞTİ!

Komadan çıkıp 6 yılda atletizmde 55 madalya ve kupa kazandı:

- Konya'da beyin tümörü nedeniyle bir yıl komada kalan ve "bir daha ayağa kalkamaz" denilen 48 yaşındaki Belgin Büyükşahin, azmi ve spor sevgisi sayesinde adeta hayata yeniden başladı

- Hastalığı atlattıktan sonra 6 yılda 55 madalya ve kupa kazanan Büyükşahin:

- "Sıfırdan yürümeyi, koşmayı, yemek yemeği öğrendim. Ailemin yardımıyla ayağa kalktım. Fizik tedavi gördüm. Beynimin sol tarafına yerleştirilen bir çiple yaşıyorum"

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Bir daha ayağa kalkamaz denilmişti: Komadan çıkıp 6 yılda 55 madalya kazandı! İşte, Beyin tümörünü yenen Belgin Büyükşahin’in hikayesi

1 YIL İÇİNDE İKİ BÜYÜK AMELİYAT GEÇİRDİ!

Konya'da beyin tümörü rahatsızlığının ardından motivasyonunu yüksek tutarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan 48 yaşındaki milli master atlet Belgin Büyükşahin, 6 yılda 55 madalya ve kupa kazandı.

Çocukluğundan itibaren farklı dallarda hep sporun içinde olan teknoloji tasarım öğretmeni Büyükşahin, hayat yoğunluğundan dolayı, gönül verdiği atletizmde, yarışmalara katılamasa da sağlıklı yaşam için koşmayı hiç bırakmadı.

Bayılınca 2017'de kaldırıldığı hastanede, beyninde tümör tespit edilen Büyükşahin, komada kaldığı 1 yıl içinde iki büyük ameliyat geçirdi.

Bir daha ayağa kalkamaz denilmişti: Komadan çıkıp 6 yılda 55 madalya kazandı! İşte, Beyin tümörünü yenen Belgin Büyükşahin’in hikayesi

Gözlerini açtığı 6 Nisan 2018'den sonra azmi ve spor sevgisiyle verdiği mücadele sayesinde hayata tutunan Büyükşahin, malulen emekliliğiyle bir yıl sonra yeniden spora başlayıp form tutarak yarı maratonlara ve salon atletizm şampiyonalarına katılmaya başladı.

Elde ettiği başarılarla milli sporcu olan Büyükşahin, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 55 madalya ve kupa kazandı.

Hırvatistan'da ağustos ayında yapılacak Masterler Balkan Pist Şampiyonası'na ve 2026'da Güney Kore'deki Seul Dünya Masterler Yarı Maraton Şampiyonası'na hazırlanan Büyükşahin'in en büyük hedefi ise dünya şampiyonu olmak.

Bir daha ayağa kalkamaz denilmişti: Komadan çıkıp 6 yılda 55 madalya kazandı! İşte, Beyin tümörünü yenen Belgin Büyükşahin’in hikayesi

HAYATA TEKRAR DÖNMEME "MUCİZE" DİYORLAR!

Geçirdiği zorlu süreçte "Bir daha ayağa kalkamaz" denilmesine rağmen koşmaya başlayacağı inancını hiç kaybetmeyen Büyükşahin, çevresindekileri bile şaşırtan azim dolu mücadelesini AA muhabiriyle paylaştı.

Büyükşahin, beyin tümörünün hayatını temelden değiştirdiğini, "yaşama dönüş" olarak nitelendirdiği sürecin ardından adeta ikinci hayatına başladığını söyledi.

Komadan çıktıktan sonra bir bebek gibi neredeyse her şeyi yeniden öğrendiğine dikkati çeken Büyükşahin, şöyle konuştu:

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