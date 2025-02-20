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Bir daha ayağa kalkamaz denilmişti: Komadan çıkıp 6 yılda 55 madalya kazandı! İşte, Beyin tümörünü yenen Belgin Büyükşahin'in hikayesi
Giriş Tarihi: 20.02.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
11:53
Bir daha ayağa kalkamaz denilmişti: Komadan çıkıp 6 yılda 55 madalya kazandı! İşte, Beyin tümörünü yenen Belgin Büyükşahin'in hikayesi
Komadan çıkıp yeniden hayata tutunmak için büyük bir mücadele veren Belgin Büyükşahin'in başarı hikayesi duyanları derinden etkiledi. "Bir daha ayağa kalkamaz" denilen kadın sıfırdan yürümeyi ve koşmayı öğrendi. Yıllarca spordan uzak kalan Büyükşahin, 6 yılda tam 55 madalya kazanarak herkese inancın gücünü gösterdi. İşte, Büyükşahin'in duyanlara ilham olan hikayesi...