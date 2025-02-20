Bir daha ayağa kalkamaz denilmişti: Komadan çıkıp 6 yılda 55 madalya kazandı! İşte, Beyin tümörünü yenen Belgin Büyükşahin’in hikayesi

Gözlerini açtığı 6 Nisan 2018'den sonra azmi ve spor sevgisiyle verdiği mücadele sayesinde hayata tutunan Büyükşahin, malulen emekliliğiyle bir yıl sonra yeniden spora başlayıp form tutarak yarı maratonlara ve salon atletizm şampiyonalarına katılmaya başladı.

Elde ettiği başarılarla milli sporcu olan Büyükşahin, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 55 madalya ve kupa kazandı.

Hırvatistan'da ağustos ayında yapılacak Masterler Balkan Pist Şampiyonası'na ve 2026'da Güney Kore'deki Seul Dünya Masterler Yarı Maraton Şampiyonası'na hazırlanan Büyükşahin'in en büyük hedefi ise dünya şampiyonu olmak.