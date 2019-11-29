Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bir doğa harikası:

Dört bir yanı güzelliklerle dolu Türkiye adeta doğal bir milli park gibi. 'un Altınyayla ilçesindeki meşe, çınar, sedir, ardıç, kızılçam ve karaçam ağaçlarıyla kaplı Tabiat Parkı sonbaharın güzelliğini yansıtıyor. Burdur kent merkezine 150, Altınyayla ilçesine 25, Muğla'nın Fethiye ilçesine 90 kilometre mesafede Batı Toroslar'da bulunan Karanlıkdere Kanyonu, zengin bitki ve ağaç türlerinin sararan yaprakları, kayalardan çıkan soğuk pınarları ve irili ufaklı şelaleleriyle sonbaharın güzelliklerini gözler önüne seriyor.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.11.2019 08:48 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 09:00
Bir doğa harikası: Karanlıkdere Kanyonu

Konglomera ve kalker kayaçlardan oluşan doğa harikası kanyon oldukça engebeli ve sık bitki örtüsüyle kaplı olduğu için bölgede rehbersiz gezilmesi tavsiye edilmiyor.

Bir doğa harikası: Karanlıkdere Kanyonu

Kanyon, kenarında kurulu çiçek ve çam balıyla ünlü Ballık köyüyle, çam, sedir, meşe, çınar ve ardıç araçlarıyla, karstik kayalardan çıkan sularıyla, sarp yamaçlara kurulu ahşap evleriyle, konuksever güler güzlü insanlarıyla doğaseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir doğa harikası: Karanlıkdere Kanyonu

"YAKLAŞIK 10 KİLOMETRELİK UZUNLUKTA"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil, kanyonun 2018'de " Tabiat Parkı" ilan edildiğini söyledi.

Bir doğa harikası: Karanlıkdere Kanyonu

Hem hem de Muğla sınırlarının içinde yer alan kanyonun 17 bin 758 dekarlık alana sahip olduğunu belirten Kamil,

Bir doğa harikası: Karanlıkdere Kanyonu

"Batı Toroslar'da yer alan kanyon, bu mevsimde sonbaharın güzelliklerini yansıtıyor" dedi.

Bir doğa harikası: Karanlıkdere Kanyonu

'nun en derin yerinin deniz seviyesinden yüksekliğinin 350, en yüksek yerinin ise 1500 metre civarında olduğuna değinen Kamil, yaklaşık 10 kilometrelik uzunluktaki kanyonun zorlu bir yürüyüş parkurunun bulunduğunu dile getirdi.

Bir doğa harikası: Karanlıkdere Kanyonu

"DOĞANIN BÜTÜN RENKLERİNİN BİNBİR TONUNU GÖRME İMKANINIZ VAR"

Kamil, 'da karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanterini çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:

BİZE ULAŞIN