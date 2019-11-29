Bir doğa harikası: Karanlıkdere Kanyonu

Dört bir yanı güzelliklerle dolu Türkiye adeta doğal bir milli park gibi. Burdur'un Altınyayla ilçesindeki meşe, çınar, sedir, ardıç, kızılçam ve karaçam ağaçlarıyla kaplı Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı sonbaharın güzelliğini yansıtıyor. Burdur kent merkezine 150, Altınyayla ilçesine 25, Muğla'nın Fethiye ilçesine 90 kilometre mesafede Batı Toroslar'da bulunan Karanlıkdere Kanyonu, zengin bitki ve ağaç türlerinin sararan yaprakları, kayalardan çıkan soğuk pınarları ve irili ufaklı şelaleleriyle sonbaharın güzelliklerini gözler önüne seriyor.