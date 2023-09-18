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İzmir'li aile tatil için 300 Bin TL ödeyip mahzene atıldı! Anlattıkları şoke etti: 3 yaşındaki ikiz çocuklarıma 48 saatte sadece 1 litre su verdiler
Giriş Tarihi: 18.09.2023 11:37
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
14:02
İzmir'li aile tatil için 300 Bin TL ödeyip mahzene atıldı! Anlattıkları şoke etti: 3 yaşındaki ikiz çocuklarıma 48 saatte sadece 1 litre su verdiler
Dolandırıcılık vakaları günden güne artmaya başladı. Özellikle internete çok hakim olmayan ve ne tür ali cengiz oyunlarının oynandığının farkında olmayan masum insanlar, bazen canları bazen mallarıyla bedelini ödeyebiliyorlar. İzmir'de mutlu bir çekirdek aile hayatı yaşayan 34 yaşındaki Kemal Muştu ailesi de keyifli bir tatil fikriyle çıktıkları evlerinden kendilerini Meksika zindanlarında buldular.