İzmir’li aile tatil için 300 Bin TL ödeyip mahzene atıldı! Anlattıkları şoke etti: 3 yaşındaki ikiz çocuklarıma 48 saatte sadece 1 litre su verdiler

Ben ısrar edip tatil firmasından bir yetkiliye ulaştım ve onlar halledeceklerini söylediler ama bize hiç bir yetkili ulaşmadı. Ben konsolosluğa ulaşmak istediğimi söylediğimde bana, 'Burası ne Meksika ne de başka bir yer, sınır bölgesindesiniz. Konsolosluğa haber veremeyiz' dediler.