Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İzmir'li aile tatil için 300 Bin TL ödeyip mahzene atıldı! Anlattıkları şoke etti: 3 yaşındaki ikiz çocuklarıma 48 saatte sadece 1 litre su verdiler
Giriş Tarihi: 18.09.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 14:02

İzmir'li aile tatil için 300 Bin TL ödeyip mahzene atıldı! Anlattıkları şoke etti: 3 yaşındaki ikiz çocuklarıma 48 saatte sadece 1 litre su verdiler

Dolandırıcılık vakaları günden güne artmaya başladı. Özellikle internete çok hakim olmayan ve ne tür ali cengiz oyunlarının oynandığının farkında olmayan masum insanlar, bazen canları bazen mallarıyla bedelini ödeyebiliyorlar. İzmir'de mutlu bir çekirdek aile hayatı yaşayan 34 yaşındaki Kemal Muştu ailesi de keyifli bir tatil fikriyle çıktıkları evlerinden kendilerini Meksika zindanlarında buldular.

ULAŞ AYDOĞAN
İzmir’li aile tatil için 300 Bin TL ödeyip mahzene atıldı! Anlattıkları şoke etti: 3 yaşındaki ikiz çocuklarıma 48 saatte sadece 1 litre su verdiler

İzmir'de yaşayan ve yaz tatilini yurt dışında, dünyanın en turistik destinasyonlarından biri Meksika'da geçirmek isteyen Kemal Muştu ve ailesi, 300 bin TL'lik bir vurgunun mağduru oldu. Güzel bir tatil yapma isteğiyle yola çıkan Kemal Muştu, evinden çıkarken bunları yaşayacağını hiç ama hiç düşünmemişti.

İzmir’li aile tatil için 300 Bin TL ödeyip mahzene atıldı! Anlattıkları şoke etti: 3 yaşındaki ikiz çocuklarıma 48 saatte sadece 1 litre su verdiler

İNTERNETTEN PAKET TUR ALDI

Her şey, Kemal Muştu'nun kendisi, eşi ve 3 yaşındaki kızı için Meksika'nın turistik şehri Cancun'a tatil arayışıyla başladı. Uygun fiyata hem uçuş masraf, hem otel rezervasyonunu yapan bir paket tur kampanyası gören Muştu, internetten tatil firmasına yaklaşık 10 bin Euro ödeme gerçekleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İzmir’li aile tatil için 300 Bin TL ödeyip mahzene atıldı! Anlattıkları şoke etti: 3 yaşındaki ikiz çocuklarıma 48 saatte sadece 1 litre su verdiler

SINIRDA DURDURULDULAR

Aile, polis kontrol noktasında evrakları incelenirken, evrakları sahte olduğu gerekçesiyle Meksika polisi tarafından gözaltına alındı. 48 saat boyunca gözaltında tutuldular. Muştu, "Meksika'ya iniş yaptığımızda oradaki gümrük memuru evraklarımızı kontrol ederken, evraklarda usulsüzlük olduğunu söyleyip bizi yeri iki kat aşağısında bulunan zindan gibi bir yere aldılar.

İzmir’li aile tatil için 300 Bin TL ödeyip mahzene atıldı! Anlattıkları şoke etti: 3 yaşındaki ikiz çocuklarıma 48 saatte sadece 1 litre su verdiler

Ben ısrar edip tatil firmasından bir yetkiliye ulaştım ve onlar halledeceklerini söylediler ama bize hiç bir yetkili ulaşmadı. Ben konsolosluğa ulaşmak istediğimi söylediğimde bana, 'Burası ne Meksika ne de başka bir yer, sınır bölgesindesiniz. Konsolosluğa haber veremeyiz' dediler.

İzmir’li aile tatil için 300 Bin TL ödeyip mahzene atıldı! Anlattıkları şoke etti: 3 yaşındaki ikiz çocuklarıma 48 saatte sadece 1 litre su verdiler

Ters kelepçe yaparak beni yeniden zindana indirdiler. Eşim ve 3 yaşındaki ikiz çocuklarım bir yerde, ben de başka bir yerde kaldık. Orada kaldığımız 48 saat boyunca bize sadece birer litre su verdiler; çocuklarıma bile yemek vermediler.

SON DAKİKA